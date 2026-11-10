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صرف معاش تكافل وكرامة خلال أيام.. رابط الاستعلام الرسمي

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
رشا عوني

خلال أيام، تبدأ عملية صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر، حيث تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لموعد صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2026  لجميع الأسر المستحقة.

وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، فى وضع الترتييات اللازمة لصرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر  نوفمبر  لـ4.7 مليون أسرة، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.

تكافل وكرامة.. الشروط وخطوات الاستعلام 2025 | المصري اليوم

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر
 

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر للأسر الأولى بالرعاية، يوم 15 نوفمبر 2026، ومن المقرر أن يستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.

ويتم صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2026 من الأماكن الآتية: بنوك وفروع بنك ناصر الاجتماعي، والماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر


ويستطيع المواطنون، الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2026 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال هذا الرابط.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من المنافذ التي يمكن للمستفيدين التوجه إليها للحصول على مستحقاتهم المالية، وتشمل:

- مكاتب البريد المصري المنتشرة بمختلف المحافظات.
- ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك العاملة في مصر.
- فروع بنك ناصر الاجتماعي.
- منافذ شركة فوري المنتشرة في المناطق المختلفة.
- المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.
- بطاقات ميزة البنكية المخصصة للمستفيدين.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر.. رابط الاستعلام والتسجيل

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

ويستطيع المستفيدون معرفة موقف بطاقة تكافل وكرامة وحالة الاستحقاق إلكترونيا، من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة.
    2. إدخال الرقم القومي للمستفيد في الخانة المخصصة.
    3. الضغط على زر «استعلام» أو «عرض النتيجة».
    4. الاطلاع على البيانات المعروضة لمعرفة حالة البطاقة وموقف الاستحقاق.

الفئات المستحقة معاش تكافل وكرامة

  • الأطفال في الحالات الخاصة مثل الأيتام، وأبناء المطلقات أو السجينات أو المهجورات.
  • النساء المعيلات من الأرامل والمطلقات والمنفصلات وزوجات نزلاء مراكز الإصلاح.
  • كبار السن فوق 65 عامًا، وذوو الإعاقة.
  • الأسر المعالة مثل أسر المجندين أو الأسر الفقيرة التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت.

عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

يستفيد من برنامج تكافل وكرامة أكثر من 22 مليون مواطن، ويعد البرنامج أحد برامج التحويلات النقدية المشروطة التي تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا، ضمن منظومة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

ويستهدف البرنامج مساعدة الفئات الأولى بالرعاية على مواجهة الأعباء المعيشية، من خلال تقديم دعم نقدي وفقا للضوابط ومعايير الاستحقاق التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي.

رقم شكاوى تكافل وكرامة 2026

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي قنوات لتلقي شكاوى واستفسارات المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، ويمكن التواصل من خلال الخط الساخن رقم 19680، أو تقديم الشكاوى والتظلمات عبر القنوات الإلكترونية الرسمية للوزارة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة بنك ناصر الاجتماعي

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