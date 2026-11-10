ساسولو الإيطالي يعين دافيرسا مدربا جديدا للفريق حتى نهاية الموسم الجاري

عيّن نادي ساسولو الإيطالي، روبرتو دافيرسا مديراً فنياً للفريق، وذلك عقب إقالة ألبرتو أكويلاني.

ووفقاً لبيان رسمي صادر عن النادي، وقّع المدرب السابق لفريقي تورينو وبارما عقداً يمتد حتى 30 يونيو 2027، وسيتولى الإشراف على أول حصة تدريبية له بعد ظهر اليوم.

وجاء في بيان النادي: "يعلن نادي ساسولو الإيطالي عن تكليف روبرتو دافيرسا بتولي الإدارة الفنية للفريق الأول حتى 30 يونيو 2027".

يذكر أن ساسولو عيّن أكويلاني مدرباً للفريق في يونيو الماضي، في أول تجربة تدريبية له في الدوري الإيطالي (سيري آ)، لكنه دفع ثمن سلسلة من النتائج المخيبة خلال الموسم الحالي؛ إذ لم يحصد ساسولو سوى نقطة واحدة في مبارياته السبع الأخيرة، واستقبلت شباكه 29 هدفاً حتى الآن هذا الموسم. وجاءت الهزيمة يوم السبت أمام روما بنتيجة 3-0 لتضع الفريق في المركز السابع عشر، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.