رئيس وزراء أرمينيا يجتمع بالرئيس الفرنسي بالإليزيه على هامش مشاركته في منتدى باريس للسلام

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اجتمع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته الجارية إلى فرنسا؛ للمشاركة في أعمال الدورة التاسعة من منتدى باريس للسلام.

وذكرت المتحدثة الإعلامية لرئيس الوزراء الأرميني ميلانيا هاروتونيان - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /أرمنبريس/ الرسمية - : "أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتمع بباشينيان في قصر الإليزيه".

يُشار إلى أن منتدى باريس للسلام، الذي تأسس عام 2018، منصة دولية تجمع قادة ومسؤولين حكوميين وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تعزيز التعاون متعدد الأطراف ومناقشة أبرز التحديات العالمية.

ويُعقد المنتدى سنويًا في العاصمة الفرنسية باريس، ويناقش قضايا الأمن والسلام والنزاعات الدولية والتغير المناخي والتنمية والتكنولوجيا، كما يسعى إلى دعم المبادرات والمشروعات العملية الرامية إلى إيجاد حلول للأزمات الدولية وتعزيز الحوار بين الدول في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.