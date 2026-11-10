الدنمارك تتعهد بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 643 مليون يورو

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، اليوم /الثلاثاء/، إن بلاده ستقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 643 مليون يورو، كما ستدعم قطاع الطاقة في البلاد بمبلغ قدره 20 مليون يورو.

وقد أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات أمنية اليوم مع قادة الدول الاسكندنافية في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، تزامنًا مع انطلاق مفاوضات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين أوكرانيا وروسيا في أبو ظبي، بحسب شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

وقد وصل زيلينسكي الدنمارك اليوم لإجراء محادثات مع قادة الدول الاسكندنافية، التي تعد من بين الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا، لبحث المساعدات العسكرية والدفاعات الجوية وحماية البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي - في منشور عبر بتطبيق "تيليجرام" - إن هذه الزيارة ستسفر عن "حزمة دعم دفاعي قوية من الدنمارك" وخطوات إضافية لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا.