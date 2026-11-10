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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

زلزال مرتقب في مانشستر يونايتد.. بوكيتينو يقترب من خلافة كاريك وشرط الـ7 ملايين يشعل الصفقة

بوكيتينو
بوكيتينو
محمود أحمد

لم تعد أزمة مانشستر يونايتد مقتصرة على تراجع النتائج أو فقدان الفريق بريقه داخل منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بل امتدت لتضع مستقبل الجهاز الفني على المحك بعدما بدأت إدارة النادي في إعادة ترتيب حساباتها بشأن هوية المدرب القادر على إعادة الشياطين الحمر إلى الطريق الصحيح وسط تصاعد احتمالات رحيل مايكل كاريك عن منصبه.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الإدارة بسبب تراجع مستوى الفريق وابتعاده عن طموحات جماهيره برز اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الحالي لمنتخب الولايات المتحدة الأمريكية باعتباره أحد أبرز المرشحين لتولي المهمة في تحرك قد يعيد المدرب صاحب التجارب الإنجليزية إلى واجهة الدوري الأقوى في العالم لكن هذه المرة عبر بوابة أولد ترافورد.

ويبدو أن مانشستر يونايتد بات أمام مرحلة جديدة من إعادة تقييم مشروعه الفني بعدما لم تحقق تجربة كاريك النتائج المنتظرة لتتحول مسألة البحث عن مدير فني جديد إلى أولوية داخل أروقة النادي خاصة مع وجود أكثر من اسم بارز على طاولة الترشيحات واختلاف التكلفة المالية والظروف التعاقدية لكل مرشح.

كاريك يدفع ثمن تعثر المشروع الفني في مانشستر يونايتد

تعيش إدارة مانشستر يونايتد حالة من القلق بشأن مستقبل الفريق بعدما أخفق مايكل كاريك في إحداث التحول المنتظر منذ توليه القيادة الفنية بصورة دائمة خلال الصيف الماضي إذ لم يتمكن المدرب الإنجليزي من تحقيق سوى انتصار واحد في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لتتواصل النتائج السلبية ويجد الفريق نفسه في موقف صعب بجدول الترتيب.

ولم يكن تراجع النتائج مجرد أزمة عابرة من وجهة نظر مسؤولي النادي خاصة أن الفريق يعيش واحدة من أسوأ بداياته الموسمية خلال نحو أربعة عقود وهو ما أعاد إلى الأذهان سنوات المعاناة التي عاشها مانشستر يونايتد منذ رحيل الأسطورة أليكس فيرجسون دون نجاح أي من المدربين الذين تعاقبوا على قيادة الفريق في استعادة الاستقرار الفني بصورة مستدامة.

وكانت الإدارة قد درست إمكانية الاستغناء عن كاريك عقب الخسارة أمام بورنموث الشهر الماضي لكنها فضلت منحه فرصة جديدة على أمل أن يتمكن من تصحيح المسار وإعادة التوازن إلى الفريق إلا أن استمرار التعثر جعل موقفه أكثر تعقيدا وفتح الباب أمام سيناريو رحيله خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وتتجه الأنظار إلى القرار المنتظر قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول في ظل رغبة الإدارة في حسم ملف القيادة الفنية مبكرا وعدم ترك الفريق لفترة طويلة دون رؤية واضحة بشأن مستقبله خاصة أن رحيل كاريك سيضع النادي أمام مهمة اختيار مديره الفني الدائم الثامن منذ مغادرة فيرجسون منصبه عام 2013.

بوكيتينو.. الاسم الأكثر إغراء أمام إدارة مانشستر يونايتد

وفقًا لما أوردته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية يتصدر ماوريسيو بوكيتينو قائمة الأسماء المرشحة لخلافة مايكل كاريك في ظل امتلاكه خبرة واسعة في الكرة الإنجليزية ومعرفته بطبيعة المنافسة في الدوري الممتاز إلى جانب قدرته على التعامل مع الأندية صاحبة الجماهيرية والضغوط الكبيرة.

ويمثل المدرب الأرجنتيني خيارا جذابا لمانشستر يونايتد بعدما سبق له قيادة ساوثهامبتون وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي وترك بصمة واضحة خلال تجربته مع توتنهام التي شهدت وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019 فضلا عن تجربته الفرنسية مع باريس سان جيرمان.

وتمنح هذه الخبرات بوكيتينو أفضلية في حسابات النادي الإنجليزي خصوصا أن الإدارة تحتاج إلى مدرب يمتلك معرفة مسبقة بمتطلبات الدوري ولا يحتاج إلى فترة طويلة للتأقلم مع أجواء المسابقة في وقت يبحث فيه مانشستر يونايتد عن حل سريع لأزمته الفنية.

لكن العقبة الأكبر أمام إتمام الصفقة تتمثل في ارتباط بوكيتينو بعقد مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم لتدريب المنتخب الوطني حتى صيف عام 2030 وهو ما يعني أن التعاقد معه لن يكون مجرد اتفاق مباشر بين المدرب والنادي بل سيتطلب التوصل إلى تسوية مع الجانب الأمريكي.

وتشير التقديرات المتداولة إلى أن الشرط الجزائي في عقد المدرب الأرجنتيني يصل إلى نحو 7 ملايين جنيه إسترليني وهو المبلغ الذي قد يصبح محور المفاوضات حال قررت إدارة مانشستر يونايتد التحرك بصورة رسمية للحصول على خدماته.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يدخل فيها بوكيتينو حسابات النادي الإنجليزي إذ ارتبط اسمه بتدريب مانشستر يونايتد قبل اختيار إريك تين هاج عام 2022 كما عاد إلى دائرة الترشيحات عقب رحيل المدرب الهولندي في 2024 وهو ما يعكس استمرار الإعجاب داخل النادي بإمكاناته الفنية.

إيدي هاو يدخل المنافسة.. وناجلسمان يمثل الخيار الألماني

ورغم تقدم بوكيتينو في سباق الترشيحات فإن إدارة مانشستر يونايتد لا ترغب في حصر اختياراتها في المدرب الأرجنتيني إذ تضم القائمة أسماء أخرى تمتلك تجارب مختلفة يأتي في مقدمتها الإنجليزي إيدي هاو المدير الفني السابق لنيوكاسل يونايتد والألماني جوليان ناغلسمان الذي سبق له قيادة منتخب ألمانيا.

وكان إيدي هاو أحد أبرز الأسماء المطروحة خلال الفترة الماضية بعدما نجح في تقديم تجربة لافتة مع نيوكاسل وقيادة الفريق إلى المنافسة على المراكز المتقدمة مستفيدا من قدرته على بناء فريق منظم يمتلك شخصية واضحة داخل الملعب.

وتقدر تكلفة التعاقد مع هاو بنحو 3 ملايين جنيه إسترليني وفقا للشروط المرتبطة برحيله عن نيوكاسل قبل انطلاق الموسم الحالي إلا أن الحديث عن اهتمام مانشستر يونايتد لم يصاحبه حتى الآن تواصل رسمي معه بحسب التقارير المتداولة.

أما جوليان ناجلسمان فيمثل خيارا مختلفا أمام مسؤولي الشياطين الحمر نظرا إلى أفكاره التكتيكية الحديثة وخبراته في التعامل مع الفرق الكبرى بعدما تولى تدريب بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا وسبق له العمل في الدوري الألماني مع لايبزيج وهوفنهايم.

ويمثل وضع ناجلسمان التعاقدي أحد العوامل التي قد تسهل دخوله دائرة المنافسة في ظل عدم ارتباطه حاليا بمهمة تدريبية عقب انتهاء تجربته مع المنتخب الألماني بعد الخروج من كأس العالم من دور الـ32 ليصبح اسمه متاحا أمام الأندية الراغبة في التعاقد معه.

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