كامل الوزير يكشف تفاصيل معهد وردان.. سنتان للتخرج كفني و4 سنوات لمؤهل تكنولوجي

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تطوير منظومة التعليم الفني المرتبطة بقطاع النقل، من خلال تحويل المدرسة الثانوية الصناعية بوردان إلى معهد عالٍ لتكنولوجيا النقل، يتيح للطلاب مسارين دراسيين.

وأوضح خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب أن الطالب يستطيع التخرج بعد عامين للعمل فنياً، أو استكمال الدراسة لمدة 4 سنوات للحصول على مؤهل تكنولوجي.

نظام إقامة وإعاشة داخلية كاملة

وأضاف أن المعهد يستقبل الطلاب المتفوقين من الحاصلين على الثانوية العامة، ويوفر لهم نظام إقامة وإعاشة داخلية كاملة، بما يساعدهم على التفرغ للدراسة والتدريب، تمهيداً للاستعانة بخريجيه في هيئة السكك الحديدية.