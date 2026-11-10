قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تضُم 8 محافظات.. ما هي اختصاصات اللجنة العليا لإدارة سواحل المتوسط؟
بعد 4 أيام من اختفائه.. العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت
عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا
برعاية سيراميكا كليوباترا والنائب محمد أبو العينين.. إطلاق مسابقة معمارية كبرى لتصميم بوابة الشيخ زايد
هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء
أحمد موسى: يجب ملاحقة الإخوان قضائيا على مستوى العالم وأمتلك أرشيفا يوثق مخططاتهم
مقتل زعيم خلية مسلحة تابعة للنظام السوري السابق وإصابة أحد أفرادها في طرطوس
عمال الدليفري يودعون مخاطر الشارع.. تحركات جديدة لتأمين مستقبلهم
وزير خارجية فرنسا: خطر استئناف الضربات العسكرية في الشرق الأوسط والتصعيد لم يُستبعد تمامًا
كائن بحري عملاق يثير الرعب والدهشة.. هل ظهر الحوت الأزرق في مياه مصر؟
جينك البلجيكي يقيل ييس توروب بعد 4 أشهر فقط بسبب سوء النتائج
أحمد موسى يطالب بإحالة حادث قطاري العياط إلى القضاء العسكري ومحاسبة المسؤولين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هبوط جديد في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 10-11-2026؛ في عدد من البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.

اعلى سعر للدولار 

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار بين البنوك عند 53.95 جنيه للشراء و54.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 

 فيما سجل بنك نكست والبنك الأهلي المصري 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 53.27 جنيه للشراء و53.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

 بينما سجل في البنك التجاري الدولي وبنك مصر والمصرف العربي الدولي والمصرف المصري الخليجي وبنك التنمية الصناعية وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

وفي بنك الإسكندرية، سجل الدولار 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الكويت الوطني 53.26 جنيه للشراء و53.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي وبنك HSBC وبيت التمويل الكويتي وبنك قطر الوطني الأهلي وبنك أبوظبي التجاري وبنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري العربي نحو 53.25 جنيه للشراء و53.35 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 53.23 جنيه للشراء و53.33 جنيه للبيع، فيما سجل في كريدي أجريكول 53.22 جنيه للشراء و53.32 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه سعر الدولار مقابل الجنيه أسعار الدولار اليوم سعر صرف الدولار سعر الدولار أمام الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

سفيان بن جديدة

موقف حاسم من الإدارة.. هل يرحل سفيان بن جديدة عن الأهلي في يناير؟

جاسم محمد البداوي

تحرك عسكري خليجي جديد.. 6 دول تتفق على إنشاء قيادة متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية.. سر التماسك والطعم المميز

ترشيحاتنا

محمد عبد المنعم

مفاجأة بشأن موقف محمد عبد المنعم من معسكر منتخب مصر رغم الإصابة

سيدات ريال مدريد

سيدات ريال مدريد يحققن انتصارهن الأول في مرحلة الدوري

اتحاد السلاح

اتحاد السلاح يعلن قائمة منتخب مصر المشاركة بكأس العالم لسلاح السيف بالعاصمة الجديدة

بالصور

أسباب تأخر الكلام عند الأطفال.. تعرف على أبرز العلامات والطرق الفعالة لتنمية الحصيلة اللغوية

تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال

مفاجأة عن ألزهايمر.. المرض قد يترك إشارات مبكرة في حركة جسمك

ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط

في أحدث ظهور لها.. مي عز الدين تبرز رشاقتها بإطلالة رياضية

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

علاقة خفية بين الكوليسترول والصدفية.. مكمّل غذائي قد يغير طريقة العلاج

ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

المزيد