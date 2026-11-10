القبض على عامل تحرش بطالبة في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال استقلالها سيارة أجرة بالقليوبية.

بالفحص، أمكن تحديد القائمة على النشر، وهي طالبة، مقيمة بالعبور بالقليوبية، وبسؤالها أقرت بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها بتاريخ 8 الجاري، حال استقلالها سيارة أجرة بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة أول العبور.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه، وهو عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





