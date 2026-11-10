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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على عامل تحرش بطالبة في القليوبية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها حال استقلالها سيارة أجرة بالقليوبية.

 بالفحص، أمكن تحديد القائمة على النشر، وهي طالبة، مقيمة بالعبور بالقليوبية، وبسؤالها أقرت بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بها بتاريخ 8  الجاري، حال استقلالها سيارة أجرة بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة أول العبور.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه، وهو عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى التحرش

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