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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دورة تدريبية لطلبة كلية الشرطة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية
مصطفى الرماح

 إستضافت أكاديمية الشرطة بمقر كلية الشرطة دورة تدريبية نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال "التعريف بالقانون الدولى الإنسانى ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مناطق النزاع" لعدد من طلبة كلية الشرطة خلال الفترة من 8-9/11/2026م.

حيث تناول البرنامج التدريبى الموضوعات التالية: (العلاقة بين القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان – تصنيف النزاعات المسلحة - قواعد السلوك والمبادئ الأساسية لإستخدام القوة والأسلحة النارية – القبض والإحتجاز)، فضلاً عن التدريب على مبادئ إستخدام القوة فى النزاعات المسلحة.

 يأتى ذلك فى إطار إهتمام وزارة الداخلية بالإنفتاح على كافة المنظمات الدولية المعنية، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.

أكاديمية الشرطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مناطق النزاع

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