تفاصيل إلغاء حكم رد الشبكة ضد يارا حسام حسن وإعادة القضية للتحقيق

شهدت قضية يارا حسام حسن، المتداولة بشأن المطالبة برد الشبكة، تطورًا قضائيًا جديدًا، بعدما حصلت على قرار بإلغاء الحكم الصادر ضدها برد الشبكة، وإعادة القضية مرة أخرى للتحقيق، تمهيدًا لسماع شهودها.

وجاء القرار بإعادة القضية إلى مرحلة التحقيق من جديد، لإتاحة الفرصة لسماع الشهود الذين تتمسك بهم يارا حسام حسن، وبحث ما لديهم من أقوال قد تكون مؤثرة في وقائع النزاع والفصل فيه.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية بجلسة 13 يناير المقبل، لاستكمال الإجراءات القانونية وسماع الشهود، في ضوء ما انتهى إليه القرار الأخير.

ويأتي هذا التطور ليعيد القضية إلى دائرة التحقيق من جديد، بعد إلغاء الحكم السابق الصادر برد الشبكة، انتظارًا لما تسفر عنه التحقيقات وسماع الشهود خلال المرحلة المقبلة.