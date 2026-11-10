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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق فعاليات ملتقى المجلس العربي للاختصاصات الصحية لعام 2026 بالقاهرة

الدكتور عادل عدوي
الدكتور عادل عدوي
أ ش أ

أعلن الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان الأسبق رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لمجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية، انطلاق فعاليات ملتقى المجلس العربي لعام 2026، والذي ينظمه المجلس وتستمر حتى الخميس 12 نوفمبر الجاري.

وقال عدوي، في تصريح اليوم الثلاثاء، إن الملتقى يضم سلسلة من الاجتماعات القيادية وورش العمل الأكاديمية، إلى جانب "المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك حفل تكريم أوائل خريجي المجلس لعام 2025.

وأضاف "أن الملتقى أصبح موعدا سنويا يجمع قيادات المجلس ومجالسه العلمية لمراجعة ما تحقق ووضع أولويات المرحلة المقبلة"، مؤكدا ضرورة خروج اجتماعات هذا العام بقرارات عملية ترفع جودة التدريب الطبي التخصصي في الدول العربية، وتجعل شهادة المجلس العربي معيارا موثوقا للكفاءة المهنية.

وأشار إلى أن أعمال الملتقى بدأت بالاجتماع الأكاديمي للمكتب التنفيذي، تلاه الاجتماع الدوري الرابع للمكتب التنفيذي لعام 2026، لافتا إلى انعقاد اليوم الثلاثاء اجتماع الدورة الـ65 لمجلس وزراء الصحة العرب، بالتوازي مع ورش العمل الأكاديمية، ثم اجتماع اللجان التنفيذية في المجالس العلمية مساءً، فيما يشهد غدا الأربعاء انطلاق المؤتمر العربي الثاني للكفاءات الصحية المهاجرة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وحفل تكريم أوائل الخريجين، ثم الاجتماع الدوري الثاني للهيئة العليا للمجلس لعام 2026. ويُختتم الملتقى 12 نوفمبر.

وأضاف أن تزامن الملتقى مع اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب يمنح مخرجاته دعما على أعلى مستوى، فما نناقشه في الورش واللجان يمكن أن يتحول سريعا إلى سياسات تتبناها الدول، منوهًا بأن ما نسعى إليه هو أن يكون المجلس شريكاً فعلياً للوزارات في إعداد الكوادر الطبية التي تحتاجها نظمها الصحية.

ومن جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الدكتور عمر الرواس أن ورش العمل التي تنطلق اليوم تتناول أربعة محاور أولها إطار الكفايات لخريجي المجلس، والاعتماد والبرامج والتدريب، والقياس والتقويم، والتعليم والتطوير المهني المستمر. ويشارك فيها رؤساء المجالس العلمية ولجانها، ومكاتب وإدارات المجلس المختصة، ولجانه الاستشارية، والمؤسسات الراعية، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي.

وقال إن الورش تتناول جوهر عمل المجلس ومن بينها كيفية تدريب الطبيب، وتقيم كفاءته، وضمان استمرار تطوره المهني بعد التخرج، مشيرا إلى أن تطوير التعليم الطبي مسؤولية مشتركة بين المجالس العلمية ولجان الامتحانات ومراكز التدريب، وتنعكس نتائجه في النهاية على جودة الرعاية التي يتلقاها المريض العربي.

وأضاف أن الملتقى يشهد 4 ورش عمل أساسية، تختص الأولى بالتدريب، والثانية بالقياس والتقويم، والثالثة بالتطوير المهني المستمر، والرابعة بالإطار العربي للكفايات، ويحاضر خلالها أساتذة من مختلف الأقطار العربية، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الجودة في مجالات التدريب وأعمال القياس والتقويم والتطوير المهني المستمر وتوحيد الكفايات المهنية لخريجي المجلس.

وتابع أن الطبيب الذي يحمل شهادة المجلس العربي يجب أن يكون قادراً على الممارسة بالمستوى نفسه أينما عمل في الوطن العربي، ولذلك يتم العمل على إطار موحد يحدد ما يجب أن يتقنه الطبيب من مهارات سريرية وتواصل مع المريض وعمل ضمن الفريق والتزام أخلاقي؛ لتلتزم به برامج التدريب في كل الدول الأعضاء.

وبدوره.. تفقد وزير صحة تونس ورئيس الهيئة العليا للمجلس العربي الدكتور مصطفي الفرجاني ورش العمل الأكاديمية التي عقدت اليوم، مثمنًا المادة العلمية المقدمة في الورش، ووعد الأساتذة المشاركين باستمرار دعم مجلس وزراء الصحة العرب والهيئة العليا لكل أنشطة المجلس العربي؛ تقديرا منه لدور المجلس في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لخدمة النظم الصحية في العالم العربي.

وزير الصحة السكان المكتب التنفيذي

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