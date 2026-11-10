الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة شحن في البحر الأسود تحمل أسلحة ومعدات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف محطتين فرعيتين للكهرباء في نيجين وسوسنيتسيا كانتا تدعمان تشغيل المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، حسب قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقالت الدفاع الروسية:" استهدفنا سفينة شحن في البحر الأسود جنوب غرب أوديسا كانت تحمل أسلحة ومعدات عسكرية واستهدفنا مركزا لوجستيا في كيروفوجراد كانت تخزن فيه الإمدادات العسكرية وتوزع منه".

وفي وقت سابق، أعلنت أوكرانيا انتهاء اليوم الأول من المحادثات مع روسيا بوساطة أمريكية في أبوظبي.



وذكرت وكالة سبوتنيك أن وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا اختتمت اليوم الأول من المفاوضات الجارية في أبوظبي، وقالت إن المفاوضات الثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبو ظبي استمرت قرابة 4 ساعات في يومها الأول.