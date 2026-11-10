فيلم مينا مسعود الجديد "Daniel and the Fiery Furnace" يحقق إيرادات تبلغ 5 أضعاف ميزانيته

حقق فيلم النجم المصري العالمي مينا مسعود الجديد "Daniel and the Fiery Furnace" إيرادات تبلغ 5 أضعاف ميزانيته المقدرة بنحو مليوني دولار، حيث وصلت إيرادات الفيلم إلى 10 ملايين دولار، وهو ما يُعد انتصارًا للأفلام المستقلة في شباك التذاكر العالمي.

انطلق عرض الفيلم في دور السينما يوم 18 سبتمبر الماضي، ويضم طاقم التمثيل إلى جانب مينا مسعود وإليجاه أليكساندر وعددًا من الفنانين، ضمن تجربة سينمائية تستعيد واحدة من القصص المرتبطة بفترة السبي البابلي، وهو العمل الذي شارك مينا مسعود في إنتاجه بشكل شخصي، خاصة بعدما تحمس للفيلم وأراد أن يقدمه للجمهور بشكل يليق بأحداثه.

قصة "Daniel and the Fiery Furnace

وتدور قصة "Daniel and the Fiery Furnace" في إطار درامي حول تمسك الشخصيات بإيمانها في مواجهة السلطة والضغوط المحيطة بها، ودخولها في صراعات بسبب اختلاف معتقداتها، ويعرض الفيلم في أمريكا وإندونسيا والبرازيل ومن المقرر، عرضه في أمريكا اللاتينية وأوروبا نهاية 2026 بداية 2027.

فيلم "Daniel and the Fiery Furnace" من تأليف وإنتاج وإخراج دانيال كومان وماتيو كومان، ويشارك في بطولته مع مينا مسعود كل من إليجاه أليكساندر وسنجاي ميدا وزكي علي وتشاندان روي سانيال وآخرين.

آخر أعمال مينا مسعود

كان آخر أعمال مينا مسعود في مصر فيلم "في عز الضهر"، بطولة مينا مسعود وإيمان العاصي وشيرين رضا وبيومي فؤاد ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود البزاوي ومحمود حجازي وأحمد عزيز ومحمد عز، من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

"في عز الضهر" هو أول فيلم مصري من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، وتدور أحداثه حول رحلة شاب مصري يتم تجنيده في أخطر مافيا دولية، لكنه يعود إلى بلده ويختار الطريق الأصعب: السعي إلى الخلاص والبحث عن الهوية، وهو الفيلم الذي يعرض على منصة نيتفليكس وأمازون برايم أمريكا وقريبا على منصة يانجو بلاي.