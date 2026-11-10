ارتفاع مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام تعاملات اليوم

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ارتفع مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من ارتفاع مؤشر قطاعي المال وتقنية المعلومات.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) - أن المؤشر العام زاد بمقدار 2.78 نقطة مسجلا 1824.34 نقطة، كما ارتفع المؤشر الإسلامي بمقدار 7.38 نقطة مسجلا 849.30 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1,527,263 سهما بقيمة إجمالية قدرها 516,238 دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 149 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 58.74% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.