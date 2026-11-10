ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليونان يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون الثنائي

أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء، برئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين المملكة واليونان في عدد من المجالات، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).