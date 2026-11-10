الدفاع الروسية: استهداف 4 محطات كهرباء وسفينة تحمل شحنات عسكرية للقوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الثلاثاء) ، أن قواتها استهدفت منشآت بنى تحتية للطاقة ومواقع عسكرية أوكرانية وعددا من محطات الكهرباء، إضافة إلى سفينة شحن في البحر الأسود، كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، خلال الليلة الماضية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أنها استهدفت محطة كهربائية فرعية بلدة فولنوجورسك بدنيبروبتروفسك، وأخرى في مدينة كريمنشوك في مقاطعة بولتافا، ومحطتا كهرباء فرعيتان في بلدتي بيرياسلاف وياهوتين في مقاطعة كييف، إضافة إلى سفينة شحن كانت تحمل أسلحة وعتادا عسكريا، وسفينة بحرية كانت تنقل مواد وقود ومواد تشحيم للجيش الأوكراني شمال شرق أوديسا.

وأشارت إلى أنها تستهدف مجمعات صناعية عسكرية في أوكرانيا، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى، والموانئ وبنى تحتية أوكرانية تستخدم لأغراض عسكرية، ردا على الهجمات لنظام كييف ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية الروسية.