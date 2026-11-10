قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مخاوف من موجة غلاء في أمريكا.. CNN: التضخم يتجاوز التوقعات ويزيد أعباء المعيشة على المواطنين
وزيرا خارجية السعودية وأوكرانيا يبحثان أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
وزراء الصحة العرب يخصصون 400 ألف دولار لدعم فلسطين واليمن والسودان صحيا
محاولة إقالتي عبثية| وزير الحرب الأمريكي: ضرب إيران كان ضرورياً ولن نعتذر لها
الطاقة والاستثمار على رأس الأولويات.. تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان
وزير الخارجية الأوكراني: ندعو إلى توظيف الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا
مدارس «أجرو» لتكنولوجيا المياه.. التخصصات ونظام الدراسة وفرص العمل
10 مليارات دولار تهدد إسرائيل.. طلبات أسلحة أمريكية بلا تمويل وترامب يهدد بقطع شريان الدعم العسكري
عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها
من شرم الشيخ إلى أنطاليا.. مصر تعرض تجربتها في التحول الأخضر بمؤتمر COP31
وزير الخارجية الأمريكي: إيران دمرت بلادها بأيديها.. وواشنطن تعمل من أجل مصالح أمريكا
عضو مجلس الشيوخ الفلسطيني الأمريكي: قرار ترامب بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل «انتصار للأمريكيين»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الحنطور المخالف ملوش مكان في الأقصر.. التحفظ على 3 عربات بسبب تلويث الشوارع| صور

الحنطور المخالف
الحنطور المخالف
شمس يونس

 كثفت الأجهزة التنفيذية بمدينة الأقصر حملاتها الميدانية لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها.

وأصدر اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، تكليفات مشددة بتكثيف أعمال المتابعة والرقابة الميدانية، والتصدي الحاسم لمخالفات عربات الحنطور، بما يضمن الحفاظ على نظافة الشوارع والمظهر الحضاري والسياحي للمدينة.

أسفرت حملة نفذتها إدارة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، بقيادة أحمد عبد الصبور، مدير الإدارة، وبمشاركة عصام عبد الراضي، نائب مدير الإدارة، وأحمد حمدان، عضو المتابعة الميدانية، عن ضبط 3 عربات حنطور بمنطقة متحف التحنيط وعدد من المناطق المتفرقة بالمدينة.

وأوضحت أعمال الفحص والمتابعة أن العربات المضبوطة ارتكبت مخالفات تتعلق بعدم الالتزام باستخدام حفاضات الخيول بصورة مستمرة، وعدم التخلص الآمن من مخلفاتها، الأمر الذي يؤدي إلى تلويث البيئة والإضرار بالمظهر الحضاري والسياحي للمدينة، بالمخالفة للاشتراطات والتعليمات المنظمة.
وعلى الفور، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على العربات الثلاث، مع تطبيق الإجراءات الرادعة لضمان عدم تكرار تلك المخالفات.

من جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، أن المحافظة مستمرة في إحكام الرقابة على الشارع، ولن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مشددًا على أهمية الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري والبيئي، باعتبار الأقصر واجهة سياحية عالمية تستقبل الزائرين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تواصل تكثيف حملات المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات، بما يحقق الانضباط ويحافظ على راحة وسلامة المواطنين والسائحين.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بضرورة فرض الانضباط وتحقيق السيولة المرورية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لوسائل النقل السياحي والشعبي.

الأقصر اخبار الأقصر محافظ الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

ياسر ابراهيم

حتحوت يكشف رد فعل ياسر إبراهيم بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

ترشيحاتنا

بسمة هنداوي

بسمة هنداوي تفتح ملف تطوير الخطاب الديني: المنبر وحده لا يكفي.. نريد أئمة في قلب المجتمع

مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر يتفقدان خطة التأمين ميدانيا

مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر يتابعان خطة تأمين احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات

تكريم

طلاب مدارس أسوان يحصدون جوائز عالمية بمشروعات الذكاء الاصطناعي والروبوتات

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد