الحنطور المخالف ملوش مكان في الأقصر.. التحفظ على 3 عربات بسبب تلويث الشوارع| صور

كثفت الأجهزة التنفيذية بمدينة الأقصر حملاتها الميدانية لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها.

وأصدر اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، تكليفات مشددة بتكثيف أعمال المتابعة والرقابة الميدانية، والتصدي الحاسم لمخالفات عربات الحنطور، بما يضمن الحفاظ على نظافة الشوارع والمظهر الحضاري والسياحي للمدينة.

أسفرت حملة نفذتها إدارة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، بقيادة أحمد عبد الصبور، مدير الإدارة، وبمشاركة عصام عبد الراضي، نائب مدير الإدارة، وأحمد حمدان، عضو المتابعة الميدانية، عن ضبط 3 عربات حنطور بمنطقة متحف التحنيط وعدد من المناطق المتفرقة بالمدينة.

وأوضحت أعمال الفحص والمتابعة أن العربات المضبوطة ارتكبت مخالفات تتعلق بعدم الالتزام باستخدام حفاضات الخيول بصورة مستمرة، وعدم التخلص الآمن من مخلفاتها، الأمر الذي يؤدي إلى تلويث البيئة والإضرار بالمظهر الحضاري والسياحي للمدينة، بالمخالفة للاشتراطات والتعليمات المنظمة.

وعلى الفور، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على العربات الثلاث، مع تطبيق الإجراءات الرادعة لضمان عدم تكرار تلك المخالفات.

من جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، أن المحافظة مستمرة في إحكام الرقابة على الشارع، ولن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مشددًا على أهمية الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري والبيئي، باعتبار الأقصر واجهة سياحية عالمية تستقبل الزائرين من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية تواصل تكثيف حملات المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات، بما يحقق الانضباط ويحافظ على راحة وسلامة المواطنين والسائحين.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بضرورة فرض الانضباط وتحقيق السيولة المرورية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لوسائل النقل السياحي والشعبي.