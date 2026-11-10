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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يرد على الجدل المثار: لا بيع للنادي أو شركة الكرة وزيادة رأس المال هدفنا

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك عدم وجود أي نية لبيع النادي أو شركة كرة القدم، موضحًا أن الهدف من الخطوات المطروحة هو زيادة رأس مال الشركة وتطويرها وتعزيز قدرتها على المنافسة.

مليون دولار في ديسمبر.. طوق نجاة مؤقت للأزمة المالية

وفي ظل الضغوط المالية التي يواجهها الزمالك تنتظر خزينة النادي انتعاشة مرتقبة خلال شهر ديسمبر المقبل مع الحصول على مليون دولار موزعة بين مكافأة التأهل إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا وقيمة مشاركة لاعبي الفريق في بطولة كأس العالم.

وتبلغ مكافأة التأهل إلى دور المجموعات 400 ألف دولار فيما ينتظر النادي الحصول على 600 ألف دولار مقابل مشاركة لاعبيه في كأس العالم لتصل إجمالي العوائد المنتظرة إلى مليون دولار.

وتعول إدارة الزمالك على هذه المبالغ في تخفيف حدة الأزمة المالية وتوجيه جانب كبير منها إلى صرف المستحقات المتأخرة للاعبين عن الموسم الحالي إلى جانب تسوية جزء من الالتزامات الخاصة بالجهاز الفني الذي لم يحصل أعضاؤه على رواتبهم منذ نحو ثلاثة أشهر.

وتكتسب هذه الدفعة أهمية كبيرة في حسابات الإدارة باعتبارها أحد الموارد المنتظرة التي يمكن أن تساعد في إعادة ترتيب الالتزامات المالية وإنهاء جانب من الملفات التي ظلت عالقة خلال الفترة الماضية.

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