أيمن الشريعي: تدخلت لإتمام انتقال محمود صلاح إلى الأهلي.. وهدفي وضع سعر لمواهب 2007 و2008

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن كواليس تدخله للمساعدة في انتقال محمود صلاح إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أنه تواصل مع وليد خليل، رئيس نادي غزل المحلة، وطالبه بالموافقة على رحيل اللاعب، مع ضرورة حصول النادي على حقوقه المالية، مشيرًا إلى أنه كان يرى أن إتمام الصفقة يصب في مصلحة جميع الأطراف، خاصة أن اللاعب كان يرغب في الرحيل والأهلي كان متمسكًا بضمه.

الاهلي

وأوضح الشريعي أن أحد أهدافه من إتمام الصفقة كان وضع قيمة سوقية واضحة للمواهب الشابة من مواليد 2007 و2008 في الكرة المصرية، معتبرًا أن انتقال لاعب صغير إلى الأهلي مقابل مبلغ مالي كبير يساهم في تحديد أسعار لاعبي هذا الجيل ويفتح المجال أمام الأندية للحصول على مقابل أكبر عند بيع مواهبها.

وأشار رئيس إنبي إلى أن ناديه يمتلك عددًا من المواهب الواعدة في هذه الفئات العمرية، مؤكدًا أن تحديد سعر مناسب للاعبين الشباب في الوقت الحالي قد يمنح إنبي فرصة لبيع لاعبيه خلال الموسم المقبل بمقابل مالي أعلى.