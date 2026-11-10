أحمد حسن: الأهلي لا يفكر في كالوشا ومصطفى إبراهيم وإبراهيم سامي

كشف أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن بعض وكلاء اللاعبين قاموا بترشيح الثلاثي كالوشا ومصطفى إبراهيم وإبراهيم سامي للانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

الأهلي

وأكد المصدر أن ترشيح اللاعبين جاء عن طريق بعض الوكلاء، لكن لا توجد نية لدى إدارة الأهلي حاليًا للتعاقد مع أي من الثلاثي، في ظل عدم وجود تحركات رسمية لضمهم.

ويُعد كالوشا مدافع نادي إنبي، بينما يلعب مصطفى إبراهيم وإبراهيم سامي في مركز قلب الدفاع أيضًا، وجاء ترشيح الثلاثي في إطار تحركات بعض وكلاء اللاعبين لعرض أسماء جديدة على الأهلي، إلا أن الأمر لم يتجاوز مرحلة الترشيحات حتى الآن، دون وجود مفاوضات أو خطوات رسمية من جانب القلعة الحمراء.