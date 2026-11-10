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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعديل موعد حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

كاف
كاف
حسام الحارتي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الثلاثاء تقديم موعد حفل جوائز العام من ديسمبر  لاجوس النيجيرية.

وقال الاتحاد القاري في بيان "يأتي الموعد الجديد، 2 ديسمبر 2026، ليقدم أحد أبرز الأحداث في الأجندة الرياضية الإفريقية، حيث يجتمع نخبة من أفضل اللاعبين والمدربين والفرق في القارة بمدينة لاجوس، في احتفالية مبهرة تسلط الضوء على الإنجازات التي ميزت عاما استثنائيا آخر لكرة القدم الأفريقية".

وأضاف "سينطلق الحفل في تمام الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت جرينتش) في مركز البروفيسور وولي سوينكا للثقافة والفنون (المسرح الوطني) الشهير في لاجوس، حيث سيجتمع أبرز الشخصيات في كرة القدم الإفريقية لقضاء ليلة لا تُنسى من التكريم والاحتفاء".

وتابع "تعود جوائز الاتحاد الإفريقي إلى لاجوس لأول مرة منذ نسخة عام 2014، حيث ستكون أكبر مدينة في نيجيريا مسرحا مثاليا لهذا الحدث الذي يجمع بين شغف كرة القدم والتراث الثقافي الغني للقارة، إلى جانب الموسيقى والترفيه".

وأشار إلى أن جوائز عام 2026 تشهد تكريم التميز في 18 فئة، تتصدرها الجائزتان المرموقتان: جائزة أفضل لاعب وجائزة أفضل لاعبة.

كما يشهد الحفل الاحتفاء بالمساهمات البارزة للمدربين، وحراس المرمى، والمواهب الصاعدة، والأندية، والمنتخبات الوطنية التي ألهمت بأدائها ملايين المشجعين في جميع أنحاء إفريقيا والعالم.

وكان الاتحاد الإفريقي كشف الأربعاء الماضي عن لوائح من 10 مرشحين في كل فئة معلنا انطلاق عملية التصويت من الخامس إلى 20 نوفمبر الحالي.

ويشارك في عملية التصويت الاتحادات الأعضاء في الاتحاد القاري والأندية، كما يُدعى المدربون وقادة الفرق المؤهلون للإدلاء بأصواتهم مباشرة، تقديرا لمن قدموا أداء استثنائياً خلال العام.

وأوضح كاف أن هذه العملية صُممت لضمان تمثيل واسع النطاق لكرة القدم الإفريقية، وتحقيق النزاهة والشفافية في اختيار الفائزين، مع وجود رقابة مستقلة لضمان مصداقية النتائج.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب ثلاثة لاعبين عرب جميعهم من المغرب وهم ظهير باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي، المتوج العام الماضي، والمهاجمان اسماعيل صيباري (بايرن ميونيخ الألماني) وإبراهيم دياس (ريال مدريد الإسباني).

أما قائمة المرشحات لأفضل لاعبة فضمت المغربية حنان أيت الحاج (ديبورتيفو ألافيس الإسباني) والجزائرية مارين دافور (بريستول سيتي).

كاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جائزة الافضل الافضل في افريقيا

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