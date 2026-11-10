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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحسين مياه الشرب بالفيوم وسنورس.. تنفيذ خطين جديدين بإجمالي أطوال 10 كم

تحسين مياه الشرب بالفيوم وسنورس
تحسين مياه الشرب بالفيوم وسنورس

تابع المهندس وليد سعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم أعمال تنفيذ خطوط مياه الشرب الجديدة بمركزي الفيوم وسنورس ضمن خطة المد والتدعيم موجها بسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة لتحسين ضغوط المياه وزيادة كميات المياه المنتجة.


متابعة ميدانية لتطور الأعمال

جاء ذلك خلال جولة ميدانية تفقد خلالها رئيس الشركة مواقع تنفيذ الخطوط الجديدة لمتابعة معدلات الإنجاز والاطمئنان على سير العمل بحضور المهندس سامي كامل رئيس قطاع المياه والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات بالشركة وشملت الجولة متابعة توريد وتشوين المواسير وتنفيذ اللحامات وتجهيز مواقع العمل بالإضافة إلى متابعة تنفيذ 27 محبس غلق و14 غرفة تجميع سيتم تركيبها على الخطوط الجديدة.


خط بقطر 630 مم لخدمة قرى سنورس

وأوضح رئيس الشركة أن المشروع يتضمن تنفيذ خط مياه بقطر 630 مم وطول 3 كم بمدخل قرية الغريب لخدمة قرى بني عتمان وجرفس والكعابي والعزب التابعة لها بمركز سنورس كما يشمل تنفيذ خط آخر بالقطر نفسه بطول 7 كم بطريق الزاوية لتحسين ضغوط المياه بقرى فيديمين والسليين والتوفيقية وعدد من المناطق بمركز الفيوم.


العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز

وأكد سعيد أن الخطوط الجديدة من المشروعات المهمة والاستراتيجية التي تستهدف تحسين ضغوط مياه الشرب والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين مشددا على ضرورة مواصلة العمل ليلا ونهارا وتكثيف الجهود للانتهاء من التنفيذ في وقت قياسي مع الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة وأشار إلى استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الإدارات المعنية لدفع معدلات العمل وضمان سرعة إنجاز المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت وتحقيق الاستفادة المرجوة منها خاصة خلال فصل الصيف.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم مياه الشرب خطوط مياه الشرب الجديدة تحسين ضغوط المياه

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