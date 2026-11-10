«بوعينا بنطور بلدنا».. محافظ الغربية يوجه بتكثيف ندوات تصحيح المفاهيم الخاطئة داخل المدارس

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، تكثيف الندوات والفعاليات التوعوية داخل المدارس، ضمن مبادرة «بوعينا بنطور بلدنا»، لترسيخ المفاهيم الصحيحة لدى الطلاب وتنمية وعيهم الفكري والثقافي.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على الاستثمار في وعي الأجيال الجديدة، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وتعزيز الوعي المجتمعي.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي هذا السياق، شهدت مدرسة علي محمد أحمد الإعدادية بنات، بإدارة غرب طنطا التعليمية، تنفيذ ندوة توعوية بعنوان «تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى أبنائنا الطلاب»، استهدفت 55 طالبة، حاضر خلالها فضيلة الشيخ إبراهيم فرج العربي، من دار الإفتاء بالغربية، متناولًا أهمية الفهم الصحيح للدين ودوره في تهذيب الأخلاق وتوجيه السلوك نحو البناء والإيجابية.

رفع كفاءة الخدمات

وتناولت الندوة أهمية تحصين عقول الطلاب من الأفكار المغلوطة والمتطرفة، وترسيخ قيم التسامح والاعتدال والانتماء، وتنمية قدرتهم على التفكير الواعي والتمييز بين الأفكار الصحيحة والخاطئة، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على المشاركة الإيجابية في بناء المجتمع.

تكثيف البرامج

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف البرامج والندوات التوعوية داخل المدارس، بالتعاون مع المؤسسات الدينية والتعليمية، انطلاقًا من أن بناء الإنسان لا يقتصر على التعليم فقط، بل يمتد إلى بناء الوعي وصقل الشخصية وترسيخ القيم الأصيلة، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء الإنسان المصري.