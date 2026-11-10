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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد في ظل التحديات العالمية.. ندوة بإعلام الوادي الجديد

جانب من الندوه
جانب من الندوه
منصور ابوالعلمين

نظمت إدارة إعلام الوادي الجديد اليوم الثلاثاء ٢٠٢٦/١١/١٠ ندوة موسعة بعنوان «الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد في ظل التحديات العالمية» بمقر كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد بمشاركة السادة وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد كبير من الطلاب.

افتتح اللقاء جريس شنودة، الإعلامي بمجمع الإعلام، مؤكدا على التعاون المثمر بين إدارة الاعلام وجامعة الوادي الجديد  مشيدا بالدور المحوري للجامعة في هذا الصدد .

وأوضح أن الندوة تستهدف رفع وعي الشباب بالتحديات التي تواجه منظومة الأمن الغذائي، والتعريف بتأثير المتغيرات والصراعات الدولية على توافر الغذاء، وإبراز أهمية البحث العلمي والإنتاج الزراعي في دعم الأمن الغذائي المصري.

ومن جانبه تناول الدكتور أيمن كساب، عميد كلية الزراعة، مفهوم الأمن الغذائي وأبعاده، وسبل تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من المحاصيل الاستراتيجية، موضحًا أهمية سلاسل الإمداد ومراحلها المختلفة من الإنتاج حتى وصول الغذاء إلى المستهلك. 

كما استعرض دور البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار الزراعي في زيادة الإنتاجية، وتطوير منظومة تخزين المحاصيل وتقليل الفاقد والهدر الغذائي، إلى جانب مستقبل الأمن الغذائي في مصر ومحافظة الوادي الجديد، ودور المواطن في الحفاظ على الموارد الغذائية.

وفى السياق ذاته، استعرض الصحفي عمرو بحر، مدير مكتب جريدة الشروق وعضو المجلس الأعلى للثقافة ، التحديات السياسية والإعلامية التي تواجه الأمن الغذائي عالميًا، وانعكاسات الصراعات الدولية على أسعار الغذاء والطاقة، وتأثير تهديد الممرات البحرية واضطراب حركة التجارة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلًا عن استخدام القيود التجارية وحظر التصدير كأدوات للضغط السياسي، وانعكاس ذلك على الدول المستوردة للغذاء، ومن بينها مصر.

كما أكد أهمية الدور الإعلامي في مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة خلال الأزمات الغذائية، وتعزيز وعي المواطنين بالتحديات الراهنة.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للاستعلامات لنشر الوعي بالقضايا القومية وتعزيز ثقافة الأمن الغذائي وبرعاية السفير علاء يوسف رئيس الهيئة وتوجيهات اللواء تامر شمس الدين رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

أعد وأدار اللقاء جريس شنودة الإعلامي بمجمع الإعلام تحت إشراف أزهار عبدالعزيز مدير عام إعلام وسط الصعيد.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد ندوه اعلاميه

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