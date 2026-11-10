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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة قوية لمنتخب المجر.. إصابة دومينيك سوبوسلاي تهدد مشاركته في مباراتي نوفمبر

سوبوسلاى
سوبوسلاى
إسلام مقلد

تلقى منتخب المجر ضربة قوية قبل انطلاق فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، بعدما أعلن الاتحاد المجري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها قائده دومينيك سوبوسلاي، لاعب ليفربول، خلال مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان سوبوسلاي قد تعرض للإصابة خلال المباراة التي جمعت ليفربول بكريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريميرليج، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-1، ليضطر الجهاز الفني إلى استبداله بعد شعوره بآلام حالت دون استكماله اللقاء.

 

الاتحاد المجري يكشف طبيعة إصابة سوبوسلاي

وأوضح الاتحاد المجري لكرة القدم، في بيان رسمي، أن الفحوصات كشفت معاناة اللاعب من التواء في الركبة، مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي سيبذل قصارى جهده خلال الأيام المقبلة من أجل تجهيز قائد المنتخب وإعادته إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن.

وتترقب الجماهير المجرية تطورات الحالة الطبية لسوبوسلاي، في ظل أهمية وجوده مع المنتخب خلال مواجهتي نوفمبر، خاصة أنه يمثل أحد أبرز العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق وصاحب دور قيادي داخل الملعب.

 

أرقام مميزة لقائد المجر مع ليفربول والمنتخب

ويبلغ سوبوسلاي 26 عامًا، وشارك بقميص منتخب المجر في 69 مباراة دولية، سجل خلالها 18 هدفًا، وفقًا للأرقام الواردة عبر موقع «ترانسفير ماركت»، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة المجرية خلال السنوات الأخيرة.

وعلى مستوى مشاركاته مع ليفربول خلال الموسم الحالي، خاض اللاعب 11 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والقارية، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف واحد، ليقدم بداية قوية مع الريدز قبل تعرضه للإصابة الأخيرة.

 

مباراتان تنتظران منتخب المجر في نوفمبر

ويستعد منتخب المجر لخوض مواجهتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يلتقي مع منتخب جورجيا يوم 14 نوفمبر، قبل أن يواجه منتخب أيرلندا الشمالية يوم 17 من الشهر نفسه، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، وفقًا للجدول الوارد في التفاصيل المعلنة.

وتبقى مشاركة سوبوسلاي في المباراتين محل ترقب، انتظارًا لما ستسفر عنه الفحوصات الطبية وبرنامج التأهيل خلال الأيام المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الطبي في استعادة خدمات القائد بأسرع وقت ممكن، مقابل ضرورة تجنب المجازفة بعودته قبل اكتمال تعافيه.

وتتجه الأنظار إلى تطورات حالة نجم ليفربول، لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من اللحاق بمواجهتي نوفمبر، أم ستجبره إصابة الركبة على الغياب عن صفوف منتخب بلاده في فترة مهمة من مشواره بالبطولة.

منتخب المجر سوبوسلاى ليفربول دوري الأمم الأوروبية

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