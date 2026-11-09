أليسون يضع ليفربول أمام قرار مصيري.. رغبة التجديد تصطدم بحسابات الحارس البديل ومستقبل فان دايك

فتح البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الباب أمام استمرار رحلته مع الفريق الإنجليزي لما بعد الموسم الحالي بعدما أعلن رغبته في البقاء داخل ملعب «أنفيلد» رغم اقتراب نهاية عقده في تطور يضع إدارة النادي أمام أحد أبرز الملفات التي تحتاج إلى حسم خلال المرحلة المقبلة.

ولا تتوقف أهمية تصريحات الحارس البرازيلي عند تأكيد تمسكه بالاستمرار وإنما تمتد إلى توقيت طرحها في ظل التغييرات التي يشهدها ليفربول ورغبة الإدارة في إعادة ترتيب أوراق الفريق مع اقتراب نهاية عقود عدد من الركائز الأساسية التي صنعت جزءًا كبيرًا من نجاحاته خلال السنوات الماضية.

ويجد ليفربول نفسه أمام معادلة معقدة بشأن مستقبل أليسون الذي لا يزال يمتلك مكانة كبيرة داخل غرفة الملابس ويحافظ على قدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى مقابل وجود خطة مستقبلية لتجهيز بدائل قادرة على تحمل مسؤولية حراسة مرمى الفريق لسنوات طويلة.

أليسون يحسم موقفه.. الاستمرار أولوية والقرار ليس بيده وحده

أكد أليسون البالغ من العمر 34 عامًا رغبته في الاستمرار بقميص ليفربول مشيرًا إلى شعوره بالراحة داخل النادي الإنجليزي وارتباط عائلته بالحياة في المدينة إلى جانب طموحه في مواصلة المنافسة على البطولات الكبرى.

وقال الحارس البرازيلي في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «نعم أرغب في البقاء هذا ما أفكر فيه. أركز على خوض كل مباراة لكنني سعيد بفكرة الاستمرار هنا».

وأضاف أن رغبته لا تنفصل عن سعادته بالتواجد في ليفربول لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن حسم مستقبله يرتبط بالعديد من الجوانب والظروف مؤكدًا أنه لا يزال متعطشًا لحصد الألقاب واللعب على أعلى مستوى لأطول فترة ممكنة.

ورغم وضوح موقف أليسون فإن المفاوضات الرسمية بشأن العقد الجديد لم تبدأ حتى الآن بعدما كشف الحارس أنه لم يدخل في محادثات مباشرة مع إدارة النادي بينما يتولى وكيل أعماله التواصل مع مسؤولي ليفربول لبحث الخطوات المقبلة.

إيراولا يتمسك بخبرات الحارس.. وتصديات بالاس تعيد ترتيب الحسابات

يمثل المستوى الفني الذي يقدمه أليسون أحد أهم العوامل التي قد تدفع ليفربول إلى تمديد عقده بعدما أثبت الحارس البرازيلي في أكثر من مناسبة قدرته على إنقاذ الفريق في اللحظات الصعبة حتى خلال الفترات التي يعاني فيها بقية اللاعبين من تراجع المستوى.

وجاءت مواجهة كريستال بالاس الأخيرة لتعيد التأكيد على القيمة الفنية للحارس بعدما قدم مجموعة من التصديات الحاسمة خلال فوز ليفربول عقب أسبوع صعب شهد خسارة الفريق أمام آرسنال وفنربخشة.

وكان أداء أليسون أمام بالاس بمثابة رسالة مهمة بشأن قدرته على مواصلة العطاء خاصة أن الفريق تعرض لانتقادات بسبب بعض أوجه القصور في الأداء الدفاعي إلى جانب تراجع مستوى التمرير وبناء اللعب من الخلف خلال الأسابيع الأخيرة.

ولا يقتصر دور الحارس البرازيلي على التصدي للتسديدات إذ يمثل أحد العناصر المؤثرة في شخصية الفريق بفضل خبراته الكبيرة وقدرته على التعامل مع الضغوط فضلًا عن مساهمته في توجيه زملائه داخل الملعب.

وكان أندوني إيراولا المدير الفني لليفربول قد أعرب عن أمله في استمرار أليسون لفترة أطول لكنه لم يحسم موقفه بشأن ما إذا كان الموسم الحالي هو الأخير للحارس مع النادي وهو ما يعكس أن القرار لا يزال مفتوحًا أمام التقييم الفني والإداري.

مامارداشفيلي وبروجمانز.. البدائل تضغط على مستقبل أليسون

في المقابل لا يمكن فصل مستقبل أليسون عن خطة ليفربول لتجهيز الجيل المقبل في مركز حراسة المرمى خاصة مع وجود الجورجي جورجي مامارداشفيلي الذي ينتظر الحصول على فرصته بصورة أكبر إلى جانب اقتراب انضمام الحارس الشاب لوكا بروجمانز قادمًا من جينك خلال الصيف المقبل.

ويمثل مامارداشفيلي أحد الخيارات التي يعول عليها ليفربول لتأمين مستقبل مركز حراسة المرمى بينما يأتي التعاقد مع بروجمانز البالغ من العمر 18 عامًا ضمن استراتيجية الاستثمار في المواهب الشابة وتجهيزها للمستقبل.

عقد لعام واحد أم تمديد طويل؟

تبدو مدة العقد الجديد واحدة من أبرز النقاط التي قد تحدد مسار المفاوضات بين أليسون وإدارة ليفربول فالنادي قد يفضل تقديم عرض يمتد لعام واحد بما يسمح له بالحفاظ على الحارس البرازيلي خلال مرحلة انتقالية مع منح الحراس الأصغر سنًا فرصة الاستعداد لتولي المسؤولية مستقبلًا.

لكن أليسون قد ينظر إلى الأمر بصورة مختلفة خاصة أنه لا يزال يرغب في اللعب على أعلى مستوى ويبحث عن ضمانات بشأن مستقبله وهو ما قد يجعله يفضل الحصول على عقد يمتد لفترة أطول بدلًا من الاكتفاء بتمديد قصير لا يوفر الاستقرار الذي يطمح إليه.

وتزداد أهمية هذا الملف في ظل اقتراب نهاية عقد فيرجيل فان دايك أيضًا بنهاية الموسم الحالي بعدما ظل المدافع الهولندي والحارس البرازيلي من أبرز الركائز التي اعتمد عليها ليفربول منذ عام 2018.

ويضع ذلك المدير الرياضي جوليان وارد أمام قرارات بالغة الأهمية تتعلق بكيفية التعامل مع مستقبل اثنين من أبرز قادة الفريق دون الإخلال بخطة تجديد الدماء أو التأثير على الاستقرار الفني داخل غرفة الملابس.

كما أن تجربة أليسون السابقة مع دراسة العروض الخارجية قد تكون حاضرة في حسابات الإدارة بعدما بحث إمكانية الانتقال إلى يوفنتوس في وقت سابق من العام الحالي قبل أن يقرر الاستمرار مع ليفربول.