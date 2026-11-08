ليفربول يهزم كريستال بالاس بثلاثية ويقتحم المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول فوزًا مهمًا على حساب مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفرض ليفربول أفضليته على مجريات اللقاء، ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، بعدما افتتح أليكسيس ماك أليستر التسجيل لصالح الريدز في الدقيقة 40.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الفريق الضيف ضغطه الهجومي، ليتمكن فلوريان فيرتز من تعزيز تقدم ليفربول بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 89، نجح ألكسندر إيزاك في تسجيل الهدف الثالث، ليؤكد تفوق ليفربول ويحسم المواجهة بشكل كبير، قبل أن يقلص إيدي نيكيتاه الفارق لصالح كريستال بالاس بتسجيل هدف أصحاب الأرض الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 7 نقاط.