القوات اليمنية تنفذ أكثر من 990 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال آخر 24 ساعة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية واسعة ضد مواقع الميليشيا الحوثية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالتزامن مع إعلان تحالف دعم الشرعية تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة، عقب محاولة استهداف مدينة الرياض.

19 غارة جوية على مواقع حوثية في مأرب وتعز وطور الباحة

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن طيرانها الحربي نفذ 19 غارة ضد مواقع عسكرية حوثية في مأرب وتعز وطور الباحة.

29 طلعة مسيّرة و944 عملية استهداف بري

وأضافت القوات المسلحة أن طيرانها المُسيّر نفذ 29 طلعة استهداف ضد مواقع عسكرية حوثية خلال آخر 24 ساعة.

كما أوضحت أن سلاحها البري نفذ 944 عملية استهداف ضد مواقع عسكرية حوثية خلال الفترة ذاتها.

تدمير وإعطاب 97 آلية وسلاحا حوثيا

وأشارت القوات المسلحة اليمنية إلى أنها قامت بتدمير وإعطاب 97 من آليات وأسلحة الحوثيين خلال الساعات الماضية.

التحالف: تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة

وفي السياق ذاته، أعلن متحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة شمال اليمن، وذلك عقب محاولة الميليشيا الحوثية الإرهابية توظيفهما في شنّ اعتداء على مدينة الرياض.

وأكد المتحدث أن قوات التحالف رصدت المنصتين اللتين استُخدمتا في محاولة الاعتداء على العاصمة السعودية الرياض، وعمدت إلى تدميرهما بشكل كامل.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قد صرح بأن أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة الرياض تعرّض لمحاولة استهداف.

ونتج عن الاعتداء سقوط شظايا على المبنى، ووقوع أضرار محدودة فيه، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وأوضح المصدر في وزارة الطاقة أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.