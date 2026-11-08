قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9-11-2026 والقنوات الناقلة
عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حكم تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس.. هل تقبل الصلاة أم يجب قضاؤها؟
أمطار وشبورة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
ترامب: إسرائيل ما كانت لتبقى لولا ضربات قاذفات B-2 للمنشآت النووية الإيرانية
دعاء الفجر المستجاب.. أدعية الفجر المكتوبة لقضاء الحوائج وزوال الهموم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات اليمنية تنفذ أكثر من 990 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال آخر 24 ساعة

القوات المسلحة اليمنية
القوات المسلحة اليمنية
خاطر عبادة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية واسعة ضد مواقع الميليشيا الحوثية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالتزامن مع إعلان تحالف دعم الشرعية تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة، عقب محاولة استهداف مدينة الرياض.

 19 غارة جوية على مواقع حوثية في مأرب وتعز وطور الباحة

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن طيرانها الحربي نفذ 19 غارة ضد مواقع عسكرية حوثية في مأرب وتعز وطور الباحة.

29 طلعة مسيّرة و944 عملية استهداف بري

وأضافت القوات المسلحة أن طيرانها المُسيّر نفذ 29 طلعة استهداف ضد مواقع عسكرية حوثية خلال آخر 24 ساعة.

كما أوضحت أن سلاحها البري نفذ 944 عملية استهداف ضد مواقع عسكرية حوثية خلال الفترة ذاتها.

تدمير وإعطاب 97 آلية وسلاحا حوثيا

وأشارت القوات المسلحة اليمنية إلى أنها قامت بتدمير وإعطاب 97 من آليات وأسلحة الحوثيين خلال الساعات الماضية.

التحالف: تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة

وفي السياق ذاته، أعلن متحدث تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة شمال اليمن، وذلك عقب محاولة الميليشيا الحوثية الإرهابية توظيفهما في شنّ اعتداء على مدينة الرياض.

وأكد المتحدث أن قوات التحالف رصدت المنصتين اللتين استُخدمتا في محاولة الاعتداء على العاصمة السعودية الرياض، وعمدت إلى تدميرهما بشكل كامل.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية قد صرح بأن أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة الرياض تعرّض لمحاولة استهداف.

ونتج عن الاعتداء سقوط شظايا على المبنى، ووقوع أضرار محدودة فيه، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وأوضح المصدر في وزارة الطاقة أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

القوات اليمنية اليمن الحوثيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الدولار اليوم

الدولار يعكس اتجاهه ويعود للارتفاع بعد هبوط 3 جنيهات.. بكم الآن في البنوك؟

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

ليفربول

مدافع ليفربول على رادار الهلال السعودي

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان| قافلة دعوية من الأزهر.. بروتوكول تعاون مع التنمية المحلية والتضامن.. وخدمات طبية بالمستشفيات الجامعية

محافظ الوادي الجديد

أخبار الوادي الجديد| تمويل 249 مشروعا من خلال مشروعك.. وانطلاق فعاليات اليوم الأول لتدريب عمال دفعة الإمام حسن العطار

نقل المصابين للمستشفى

مصرع شخص ونجله في تصادم سيارة ودراجة نارية بزراعي المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد