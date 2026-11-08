الدوري الإنجليزي .. ليفربول يتفوق على كريستال بالاس 1-0 في الشوط الأول

تفوق ليفربول على كريستال بالاس بهدف نظيف، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد استاد سيلهرست بارك في الجولة العاشرة ،ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف ليفربول فى الدقيقة 41، بعد تنفيذ ركلة حرة من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى بالقرب من راية الركنية نفذها دومينيك سوبوسلاي بكرة عرضية قابلها بتسديدة رأسية أليكسيس ماك أليستر سكنت يمين المرمى.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جيريمي جاكيه - فيرجل فان دايك - ميلوس كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - فلوريان فيرتز - أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: كودي جاكبو - ألكسندر إيزاك - برادلي باركولا.



