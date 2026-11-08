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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز.. والطاقم بخير

استهداف ناقلة نفط، أرشيفية
استهداف ناقلة نفط، أرشيفية
خاطر عبادة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الأحد، إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز.

تفاصيل الحادث

وأوضحت الهيئة البحرية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها تلقت بلاغا يفيد بتعرض السفينة لمقذوف مجهول خلال عبورها المضيق، مؤكدة أن جميع أفراد الطاقم بخير.

وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي آثار بيئية حتى الآن جراء الحادث.

ونصحت الهيئة السفن العابرة للمنطقة بتوخي الحيطة والحذر أثناء الإبحار، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه، وذلك ريثما يتم إجراء تحقيق في ملابسات الحادث.

هجوم ثانٍ قبالة سواحل عمان

وكانت الهيئة ذاتها قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تعرض سفينة شحن وناقلة نفط لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان.

استهداف ناقلة نفط مضيق هرمز هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية

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