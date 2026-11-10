جامعة الوادي الجديد تدرب أطباء الامتياز على سلامة الأغذية بمطاعم المدينة الجامعية

واصلت جامعة الوادي الجديد جهودها لتأهيل خريجي كلية الطب البيطري لسوق العمل، من خلال تنفيذ تدريب عملي لأطباء الامتياز على أعمال سلامة وصحة ومراقبة الأغذية، بمطاعم المدينة الجامعية، بهدف تعزيز منظومة سلامة الغذاء والارتقاء بجودة الخدمات الغذائية المقدمة للطلاب.



ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي

يأتي التدريب في إطار حرص الجامعة على ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وإكساب الطلاب الخبرات الميدانية اللازمة للتعامل مع متطلبات سوق العمل، خاصة في مجالات الرقابة على الأغذية والصناعات الغذائية والصحة العامة.

وتُعد هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة التدريب العملي بكلية الطب البيطري، حيث تُطبق سنة الامتياز لأول مرة على الدفعة الأولى، دفعة 2026، بما يتيح للطلاب فرصة اكتساب المهارات المهنية والتعامل المباشر مع إجراءات فحص الأغذية والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقالت جامعه الوادي الجديد في بيان لها انه جرى تنفيذ التدريب تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، والدكتور رجب كامل، نائب رئيس الجامعة، والدكتور وليد سنوسي، عميد كلية الطب البيطري، وبإشراف الدكتور محمد وفقي، المدير التنفيذي لتدريب الامتياز، والدكتورة رانيا سمير، رئيس قسم صحة وسلامة الغذاء.

وأكدت الجامعة أن هذه التدريبات تأتي ضمن خطتها لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة، تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق الميداني، وتسهم في إعداد كوادر بيطرية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل والمشاركة في دعم منظومة سلامة الغذاء.