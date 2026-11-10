هل يمنح الدور الأمريكي المفاوضات بين موسكو وكييف فرصة جديدة لتحقيق تقدم؟.. خبير يوضح

تُشكل اجتماعات أبوظبي الثلاثية محطة مفصلية في مسار الجهود الدبلوماسية الدولية، إذ تُقدّم فرصة مغايرة للتحركات والمفاوضات السابقة الرامية إلى إنهاء الحرب.

وتكتسب هذه الاجتماعات زخماً استثنائياً في ظل المشاركة الأمريكية الفاعلة، والتي تعكس اهتماماً متزايداً وثقلاً واضحاً من إدارة واشنطن للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ياسين رواشدة، مدير مركز الدراسات الأوروبية للأمن والسلام، أن اجتماعات أبوظبي الثلاثية تمثل فرصة مختلفة عن المفاوضات السابقة، في ظل المشاركة الأمريكية الفاعلة والاهتمام المتزايد من واشنطن بالتوصل إلى تسوية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح رواشدة، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التوصل إلى اتفاق شامل لا يزال صعبًا بسبب اتساع فجوة الخلافات بين موسكو وكييف، لكنه أشار إلى إمكانية تحقيق تفاهمات إنسانية تشمل تبادل الأسرى والمرضى وجثامين القتلى، وإعادة النازحين إلى مناطقهم.

وأشار إلى وجود توافق بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة بشأن ضرورة التوصل إلى حل سياسي للحرب، رغم اختلاف وجهات النظر بين الحزبين بشأن طبيعة هذا الحل وشكله.