من أسوأ دفاع في أوروبا إلى مستقبل كاريك المهدد.. ماذا يحدث داخل مانشستر يونايتد؟

تحول التعادل المثير الذي حققه مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا بنتيجة 4-4 إلى جرس إنذار جديد داخل قلعة «أولد ترافورد» بعدما كشفت المواجهة عن حجم الأزمة الدفاعية التي تطارد الشياطين الحمر خلال الموسم الحالي في وقت لم تعد فيه الأخطاء الخلفية مجرد هفوات عابرة وإنما أصبحت مشكلة متكررة تهدد استقرار الفريق وطموحاته.

ورغم نجاح مانشستر يونايتد في العودة من التأخر مرتين وإدراك التعادل في مواجهة شهدت ثمانية أهداف وتقلبات مثيرة فإن النتيجة لم تكن كافية لإخفاء واحدة من أبرز نقاط ضعف الفريق بعدما وصل عدد الأهداف التي استقبلها إلى 30 هدفًا في مختلف المسابقات ليصبح صاحب الحصيلة الدفاعية الأسوأ بين أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى .

وتضع هذه الأرقام الجهاز الفني بقيادة مايكل كاريك أمام اختبار صعب خاصة أن الفريق الذي يفترض أن ينافس على المراكز المتقدمة في الدوري الإنجليزي أصبح يعاني من غياب التوازن بين خطوطه حيث لا تكفي القوة الهجومية والقدرة على العودة في النتائج لتعويض هذا الكم من الأخطاء الدفاعية.

30 هدفًا تكشف حجم الكارثة الدفاعية في مانشستر يونايتد

لم يعد استقبال الأهداف أزمة يمكن التعامل معها باعتبارها مشكلة مؤقتة في مشوار مانشستر يونايتد بعدما وصلت الحصيلة إلى 30 هدفًا في جميع المسابقات وهو الرقم الذي وضع الفريق في صدارة قائمة الأكثر استقبالًا للأهداف بين أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وتكشف هذه الإحصائية عن خلل واضح في المنظومة الدفاعية للشياطين الحمر خاصة أن استقبال هذا العدد من الأهداف يعني أن الفريق يجد صعوبة مستمرة في الحفاظ على تقدمه أو التعامل مع الهجمات المنظمة للمنافسين وهو ما يضعف فرصه في حسم المباريات حتى عندما يمتلك الأفضلية الهجومية.

وتبدو المشكلة أكبر من مجرد أخطاء فردية يرتكبها المدافعون إذ تشير النتائج إلى حاجة الفريق لإعادة النظر في طريقة التعامل مع التحولات الهجومية للمنافسين والمساحات التي تظهر بين خطوطه فضلًا عن ضرورة تحسين التفاهم والانسجام داخل المنظومة الدفاعية.

وأصبح مانشستر يونايتد مطالبًا بإيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة لأن استمرار استقبال الأهداف بهذه المعدلات سيجعل مهمته أكثر صعوبة في المباريات المقبلة مهما امتلك من قدرات هجومية تساعده على تسجيل الأهداف.

تعادل أستون فيلا.. عودة هجومية لا تخفي انهيارًا دفاعيًا

جاءت مواجهة أستون فيلا على ملعب «أولد ترافورد» لتقدم صورة واضحة عن التناقض الذي يعيشه مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي بعدما جمع الفريق بين شخصية هجومية قادرة على العودة في أصعب الظروف وأداء دفاعي سمح للمنافس باستغلال المساحات وتسجيل أربعة أهداف.

وبدأت المباراة بصورة صادمة لأصحاب الأرض بعدما وجدوا أنفسهم متأخرين بهدفين دون رد خلال الدقائق الأربع الأولى في بداية كشفت عن ارتباك دفاعي مبكر ووضع الفريق تحت ضغط كبير قبل أن يتمكن من ترتيب أوراقه.

ولم تتوقف معاناة الشياطين الحمر عند البداية الكارثية إذ نجح أستون فيلا في توسيع الفارق مجددًا بعدما وصل إلى التقدم بنتيجة 4-2 ليصبح مانشستر يونايتد أمام مهمة صعبة لتجنب خسارة جديدة على ملعبه.

لكن الفريق أظهر رد فعل هجوميًا قويًا ونجح في تقليص الفارق ثم تسجيل هدف التعادل بفضل أهداف برونو فيرنانديز ويوري تيلمانس وجوشوا زيركزي وباتريك دورجو الذي خطف هدف التعادل في الثواني الأخيرة ليحصل أصحاب الأرض على نقطة بعد مواجهة درامية.

ورغم الإثارة التي صاحبت العودة فإن التعادل حمل رسالة مقلقة للجهاز الفني بعدما اضطر الفريق لتسجيل أربعة أهداف حتى يتمكن من الخروج بنقطة واحدة في مشهد يلخص أزمة مانشستر يونايتد هذا الموسم في هجوم قادر على صناعة الفارق ودفاع يبدد مجهود زملائه باستمرار.

أولد ترافورد يفقد حصانته.. والأخطاء تتجاوز حدود المباريات الكبرى

من أبرز ما يثير القلق داخل مانشستر يونايتد أن المشكلات الدفاعية لم تعد مرتبطة بمواجهة منافس قوي أو ظروف استثنائية وإنما تحولت إلى نمط متكرر يؤثر على قدرة الفريق في فرض سيطرته على المباريات.

وكان من المفترض أن يمثل ملعب «أولد ترافورد» نقطة قوة للشياطين الحمر لكن استقبال أربعة أهداف أمام أستون فيلا بعد التأخر المبكر بهدفين أعاد فتح النقاش حول قدرة الفريق على الحفاظ على توازنه خاصة عندما يتعرض لضغط هجومي متواصل.

وتزداد صعوبة الموقف مع حاجة الفريق إلى تحقيق الاستقرار في الأداء إذ لا يمكن بناء مشروع تنافسي ناجح دون امتلاك قاعدة دفاعية قوية حتى في ظل وجود لاعبين قادرين على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف.

كما أن تكرار استقبال الأهداف يضع اللاعبين تحت ضغط نفسي متزايد ويجعل كل مباراة قابلة للتحول إلى مواجهة مفتوحة وهو ما يستهلك مجهود الفريق ويقلل من فرصه في التحكم بإيقاع اللعب.

مايكل كاريك أمام اختبار صعب.. هل تنقذ الحلول الدفاعية موسم يونايتد؟

ألقت الأرقام والنتائج الأخيرة بظلالها على مستقبل مايكل كاريك بعدما تزايدت التساؤلات بشأن قدرته على معالجة المشكلات التي يعاني منها الفريق خاصة مع تراجع النتائج وغياب الاستقرار المطلوب في الدوري الإنجليزي.

وتشير المعطيات إلى وجود مانشستر يونايتد في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب المسابقة مع تحقيقه فوزًا واحدًا فقط طوال الموسم وهي مؤشرات تزيد من حجم الضغوط المحيطة بالجهاز الفني وتجعل كل مباراة مقبلة بمثابة اختبار جديد لمستقبله.

ولا تتوقف مهمة كاريك عند تحسين النتائج أو تطوير الأداء الهجومي وإنما تتطلب منه إعادة بناء الثقة في الخط الخلفي ومعالجة الأخطاء التي تسببت في استقبال 30 هدفًا خصوصًا أن استمرار الوضع الحالي قد يحول كل تقدم يحققه الفريق إلى نتيجة مهددة حتى صافرة النهاية.