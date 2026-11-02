عودة دورجو تنعش مانشستر يونايتد قبل مواجهة روما في دوري أبطال أوروبا

تلقى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام روما الإيطالي، بعدما استعاد خدمات الدنماركي باتريك دورجو، الذي عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادًا للمباراة الأوروبية.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره روما، في تمام الساعة العاشرة مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الإنجليزي لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

وكشف الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد عن عودة دورجو إلى التدريبات، بعدما تعافى من الإصابة في أوتار الركبة، التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب الدنمارك أمام ويلز في سبتمبر الماضي، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت التدريبات أيضًا انتظام الجناح آماد ديالو، بعدما غادر مباراة تشيلسي الأخيرة متأثرًا بالإصابة، ليمنح الجهاز الفني دفعة إضافية قبل اللقاء المرتقب.

كما أصبح المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز متاحًا للمشاركة أمام روما، بعدما غاب عن مواجهة تشيلسي بسبب الطرد، على أن يغيب عن مباراة أستون فيلا المقبلة في الدوري الإنجليزي نتيجة الإيقاف.

وفي المقابل، انتهت عقوبة ليني يورو الأوروبية، بعدما غاب عن مواجهة كومو في الجولة الثالثة، إثر حصوله على بطاقة حمراء أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الثانية.

غيابات مانشستر يونايتد أمام روما

وعلى الجانب الآخر، شهدت تدريبات مانشستر يونايتد غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابات، وهم لوك شو ومانويل أوجارتي وماركوس راشفورد وبنجامين سيسكو، لتظل جاهزيتهم للمواجهة محل شك.

ترتيب مانشستر يونايتد وروما في دوري أبطال أوروبا

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة وهو يحتل المركز العشرين في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 3 نقاط، بعدما حقق فوزًا وتلقى هزيمتين خلال أول ثلاث جولات.

في المقابل، يحتل روما المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمة، ما يزيد من أهمية المواجهة للفريقين في سباق تحسين المراكز والتقدم في البطولة الأوروبية.