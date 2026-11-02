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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل اعترض الأهلي على انضمام لاعبيه للمنتخب؟.. شوبير يوضح موقف الأحمر

لاعبى الأهلى
لاعبى الأهلى
نورهان عادل

علق الإعلامي أحمد شوبير على ما تردد بشأن استغراب النادي الأهلي من احتمالية انضمام محمد هاني وإمام عاشور إلى قائمة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن موقف النادي لا يتفق مع هذه الأنباء.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن الأهلي لا يمكن أن يستغرب انضمام لاعبيه إلى المنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن محمد هاني موجود بالفعل في قائمة الفريق المعلنة اليوم.

وأضاف: «طلع كلام يقولك الأهلي مستغرب إن المنتخب هيضم محمد هاني وإمام عاشور، إزاي الأهلي مستغرب؟! إزاي يعني؟! أولًا هاني في القايمة النهارده».

وتابع أن إمام عاشور حتى لو كان مستبعدًا من القائمة، فإن الأهلي يحرص دائمًا على وجود لاعبيه في المنتخبات الوطنية، ويسعد بانضمامهم لتمثيل منتخب مصر.

وشدد شوبير على أن مشاركة لاعبي الأهلي مع المنتخب تمثل أمرًا إيجابيًا للنادي، ولا يوجد ما يدعو للاستغراب من استدعائهم، في ظل حرص الأهلي على دعم المنتخبات الوطنية.

أحمد شوبير الأهلي محمد هاني وإمام عاشور

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