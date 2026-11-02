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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أتلتيكو مدريد يتوصل لاتفاق مبدئي مع المدافع ليساندرو مارتينيز بشأن شروط انتقاله من مانشستر يونايتد

المدافع ليساندرو مارتينيز
المدافع ليساندرو مارتينيز

توصل أتلتيكو مدريد الإسباني إلى اتفاق مبدئي مع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بشأن الشروط الشخصية لانتقال محتمل إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل أو سوق الانتقالات الصيفية التالية.

ووفقاً لموقع «نورث بانك إنسايدر» البريطاني، فإن المفاوضات بين الدولي الأرجنتيني وممثلي النادي المدريدي مستمرة منذ فترة، في ظل رغبة قوية من المدرب دييجو سيميوني في الحصول على خدمات المدافع.

وينتهي عقد مارتينيز مع مانشستر يونايتد في صيف 2027، ويتضمن بنداً يسمح بتمديده لمدة 12 شهراً إضافياً. ومع ذلك، تبدو فرص توقيعه عقداً جديداً أو تفعيل بند التمديد ضعيفة، بعدما انتقد إدارة النادي الإنجليزي عقب الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد.

ولم يتوصل الناديان حتى الآن إلى اتفاق بشأن الصفقة، لكن أتلتيكو مدريد قد يحاول التعاقد مع المدافع الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان مارتينيز قد تعرض للطرد خلال مواجهة تشيلسي، ليغيب بذلك عن المباراة المقبلة لمانشستر يونايتد أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإيقاف.

أتلتيكو مدريد الإسباني الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز الدولي الأرجنتيني

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