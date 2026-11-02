برشلونة يحدد سعر أليخاندرو بالدي وسط اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بضمه
بات رحيل أليخاندرو بالدي، ظهير أيسر برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة احتمالاً متزايداً، في ظل وضعه الحالي داخل الفريق.
ولا يبدو أن اللاعب الإسباني يدخل ضمن حسابات المدرب الألماني هانزي فليك، إذ لم تساعد أزمة الإصابات التي تضرب الخط الدفاعي للفريق الكتالوني على استعادة مكانته والحصول على دور مهم في التشكيلة.
وأصبح بالدي، البالغ من العمر 23 عاماً، منفتحاً أيضاً على فكرة الرحيل عن ملعب كامب نو، من أجل إنعاش مسيرته الكروية التي شهدت تراجعاً في الفترة الأخيرة.
وذكر موقع «دياريو سبورت» الإسباني أن برشلونة يطالب بالحصول على 40 مليون يورو على الأقل للموافقة على رحيل مدافعه، كما أبدى استعداده لدراسة عروض الإعارة، ولكن بشرط أن تتضمن خيار شراء إلزامياً.
وقد تكون الدوري الإنجليزي الممتاز الوجهة الأقرب للاعب، في ظل متابعة مانشستر يونايتد وتشيلسي لوضعه عن كثب.
وسبق لمانشستر يونايتد محاولة التعاقد مع الدولي الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه رفض العرض آنذاك، مفضلاً القتال من أجل الاحتفاظ بمكانه في صفوف برشلونة.
كما أبدى عملاقا الدوري الإيطالي، يوفنتوس وروما، اهتمامهما بالتعاقد مع بالدي خلال الفترة المقبلة.