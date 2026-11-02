مساعد رئيس الوزراء: طرح بنك القاهرة أقوى انطلاقة لبرنامج الطروحات الحكومية

أعرب الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، عن فخره بالجهود التي بذلتها وحدة الشركات المملوكة للدولة على مدار السنوات التسع الماضية، وصولًا إلى طرح بنك القاهرة، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، والدور الذي أداه محافظ البنك المركزي، إلى جانب فرق العمل في بنوك الاستثمار "إي إف جي" و"سي آي كابيتال"، وشركة "ماكينزي"، والمستشار القانوني للطرح.

وأضاف في تصريحات مع عوض الغنام مراسل قناة إكسترا نيوز، في حلقة اليوم من برنامج "مال وأعمال"، من تقديم الإعلامي هشام عبد التواب، أنّ طرح بنك القاهرة جاء نتيجة مجهود كبير من جميع الأطراف، موضحًا أنّ الهدف الرئيسي لوحدة الشركات المملوكة للدولة كان المضي قدمًا في برنامج الطروحات، وأنه سبق أن أشار إلى أن الأسبوع الأول من نوفمبر سيشهد طرح البنك، معربًا عن أمله في أن يسير البرنامج وفق الخطة المستهدفة وأن تسير الأمور بصورة جيدة.

وأوضح مساعد رئيس الوزراء أن الخطوة التالية تتمثل في طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، لافتًا إلى أن وزير الاستثمار، الدكتور محمد فريد، يتابع هذا الملف شخصيًا.

وتابع، أنّ التنسيق يجري حاليًا مع الصندوق السيادي لاعتماد القيمة العادلة أو منهجية القيمة العادلة لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، تمهيدًا لطرحها قبل منتصف ديسمبر، وإقامة احتفالية لبدء تداول أسهمها في البورصة، على غرار ما جرى مع بنك القاهرة.