محافظ الغربية: تحصين 174 ألفا و142 رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام وتحقيق نسبة إنجاز 78.27%

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي للأبقار، وجدري الأغنام للأغنام والماعز، إلى جانب الوقاية من طاعون المجترات الصغيرة، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالثروة الحيوانية ودعم منظومة الأمن الغذائي.

توجيهات محافظ الغربية

وأعلنت مديرية الطب البيطري بالغربية، بقيادة الدكتورة نعمة عارف وكيل وزارة الطب البيطري، تحقيق نسبة إنجاز بلغت 78.27% من إجمالي المستهدف، حيث نجحت اللجان البيطرية، منذ انطلاق الحملة وحتى 9 نوفمبر الجاري، في تحصين 174 ألفًا و142 رأس ماشية، من إجمالي 222 ألفًا و503 رؤوس مستهدفة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

تحرك تنفيذي

وشملت أعمال التحصين 139 ألفًا و59 رأسًا من الأبقار، بنسبة تغطية بلغت 84.08%، إلى جانب تحصين 26 ألفًا و470 رأسًا من الأغنام، و8 آلاف و613 رأسًا من الماعز، بإجمالي نسبة تغطية بلغت 61.43% للأغنام والماعز.

تحسين الثروة الحيوانية

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات البيطرية وتكثيف أعمال التحصين والوصول إلى التجمعات الحيوانية بمختلف القرى والعزب، مع رفع مستوى الوعي لدى المربين بأهمية التحصين الدوري والإجراءات الوقائية، مشددًا على أهمية التعاون مع اللجان البيطرية والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه، حفاظًا على الثروة الحيوانية وممتلكات المربين.