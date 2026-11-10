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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تعتزم مقاطعة اجتماعًا أمميًا لمراجعة سجلها الحقوقي في عهد ترامب

ترامب ـ أرشيفية
ترامب ـ أرشيفية
إلهام عبد العزيز

تعتزم الولايات المتحدة مقاطعة اجتماع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء كان من المقرر أن يجري خلاله استعراض سجل واشنطن ‌في مجال حقوق الإنسان في عهد الرئيس دونالد ترامب، مما أثار انتقادات من جماعات معنية بحقوق الإنسان تقول إن الانتهاكات ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.

اجتماعات للأمم المتحدة 

وقررت واشنطن العام الماضي الانسحاب ⁠من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتخذ من جنيف مقرا، بدعوى تحيزه ضد إسرائيل. وبذلك ستتغيب الولايات المتحدة للسنة الثانية على التوالي عن المراجعة الخاصة بها، وهي عملية تشارك فيها حتى الأنظمة السلطوية.

ووفقا لمسودة وثيقة للأمم المتحدة وتصريحات دبلوماسيين، فإن غياب الولايات المتحدة يعني على الأرجح تأجيل الحدث ‌حتى ⁠يناير.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن المشاركة ستعني تأييد عمل المجلس.

وأضاف "هذه الهيئة التي لا أمل في إصلاحها تستخف بحقوق الإنسان من خلال إخفاقاتها المستمرة ⁠في التمسك ’بقيمها’، بينما تروج لخطاب معاد لأمريكا"، دون أن يرد على الاتهامات المتعلقة بسجل الولايات المتحدة.

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