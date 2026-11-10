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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الحرب الأمريكي يصف محاولة عزله بأنها استعراض سياسي

وزير الحرب الأمريكي
وزير الحرب الأمريكي
أ ش أ

وصف وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم /الثلاثاء/ محاولة عزله من منصبه بأنها "مهزلة" و"استعراض سياسي"، وأنه على مدار الـ250 عاما من تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لم يتعرض أي وزير حرب أو وزير دفاع إلى محاولة إقالة من أجل شن عملية عسكرية مشروعة، مشيرا إلى أن العملية العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة في ظل الإدارة الحالية "ناجحة".
وقال هيجسيث - خلال مؤتمر صحفي اليوم - إن أحد أعضاء الكونجرس يحاول كسر هذا بسبب "خلافات بشأن السياسة"، وليس بسبب ارتكاب خيانة عظمى أو رشوة أو أي من الجرائم الأخرى التي توجب العزل، مؤكدا أن محاولة عزله ستفشل كما فشلت من قبل المحاولات السابقة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن موقفه إلى جانب الرئيس ترامب ثابت لا يتزحزح.
وأردف أن محاولة عزله تخبر أعداء الولايات المتحدة بمن فيهم إيران وعصابات المخدرات أن أمريكا سوف تعاقب مقاتليها وقيادتها المدنية لشنهم بنجاح عمليات عسكرية مشروعة، وأن نائب واحد محمل بعداء شخصي تجاه الرئيس بإمكانه محاولة عرقلة قرارات الأمن القومي، وأن الكونجرس قد يعمل لعرقلة عمل المحاربين، مؤكدا أن ذلك ليس وطنية بل تخريب.
ولفت إلى أن أمريكا شهدت حوادث كبرى سابقة لم يتم على إثرها محاولة عزل مسؤولين ، موكدا أن الرئيس ترامب أنهى حالة من الضعف عبر مبدأه "السلام عبر القوة"، وأنهى ما سمح به الرئيس السابق جو بايدن من استهداف الحوثيين للسفن الأمريكية، وحقق نجاحا تاريخيا باستهداف المنشآت النووية الإيرانية بقاذفات "بي تو".
وشدد على أنه لن يتم السماح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي، مضيفا أن أمريكا لم تبدأ هذه الحرب بل إيران من فعلت ذلك قبل 47 عاما، وأن الرئيس ترامب عازم على فعل ما لم يكن ليفعله أي رئيس أمريكي آخر وهو القرار الصعب الصحيح من أجل أمن الشعب الأمريكي.
وتابع أن بلاده خاضت حروبا في الشرق الأوسط وغيرها استمرت لسنوات وخسرت خلالها آلاف الجنود، وأن هذه الأعداد تسقط على خطوط المواجهة في روسيا وأوكرانيا شهريا، وأن عملية "الغضب الملحمي" لم تتسبب في هذه الخسائر ولن تفعل.
وتابع أن جهود مكافحة عصابات المخدرات بالعمليات العسكرية البحرية جاءت لحماية الشعب الأمريكي، مضيفا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لم يتم اختطافه بل تقديمه إلى العدالة من خلال عملية عسكرية مثلت انتصارا أمريكيا وأنه يمثل للمحاكمة أمام قاض أمريكي في مدينة "نيويورك".
كما أضاف أن التزام أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وتقدم الحلفاء لتشارك الأعباء تم بعدما أمر الرئيس ترامب بذلك.
وأكد هيجسيث أنه عشية يوم المحاربين القدامى الذي تحل ذكراها غدا، فإن قرار العزل هذا يقول للمحاربين الذين شاركوا في العمليات العسكرية إن الخدمات التي بذلوها تعتبر "جريمة"، مشددا على أن خدماتهم لم تكن جريمة أبدا، وأنهم أبطال.
وأوضح هيجسيث أن هذا الأمر لا يتعلق بشخصه، مشيرا إلى أن الساسة في واشنطن اتهموا البحارة والطيارين الذين نفذوا ضربات ضد قوارب تهريب المخدرات بارتكاب "جرائم كبرى" فقط لأنهم قاموا بعملهم.
وشدد هيجسيث مجددا على أنه للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة يتعرض، وزير يتولى الإشراف على الجيش الأمريكي، للهجوم ليس بسبب خسارة صراعات مع أعداء البلاد، ولكن بسبب انتصاره فيها، ويُدان ليس بسبب الهزيمة ولكن بسبب النصر العسكري.
وقال إن العمليات التي نُفذت في إيران، وضد عصابات تهريب المخدرات، وضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وفي اليمن، جميعها كانت عمليات مشروعة تمت بناء على أوامر القائد الأعلى، وبإذن منه هو شخصيا، وقد تم إخطار الكونجرس بها، ونُفذت من قبل المحاربين الأمريكيين الذين أداوا عملهم.
وأكد - في ختام كلمته - أنه سيواصل العمل الذي انتخب المواطنون الأمريكيون الرئيس دونالد ترامب من أجله، وهو حماية البلاد وهزيمة الأعداء وإعادة بناء الجيش يكون جديرا بالمحاربين الذين يرتدون بزته.

وزير الحرب الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية عزله من منصبه

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