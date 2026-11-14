مايكروسوفت تعلن استئناف جميع خدماتها بعد عطل عالمي

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث أعلن مايكروسوفت عن استئناف جميع خدماتها بعد عطل عالمي.

استؤنفت حركة إقلاع الطائرات في الولايات المتحدة، بعد تعليق استمر نحو 4 ساعات بسبب خلل في أنظمة المراقبة الجوية على مستوى البلاد، مما تسبب في إلغاء وتأخير آلاف الرحلات، لكن تداعيات التوقف امتدت إلى الرحلات العابرة للمحيط الأطلسي، وسط توقعات باستمرار التأخير والإلغاء خلال اليوم السبت.

ورغم استئناف الإقلاع، حذرت السلطات من أن العودة إلى التشغيل الطبيعي ستستغرق وقتا، بعدما أصبحت طائرات وأطقم جوية خارج مواقع تمركزها المعتادة، مما يؤثر على الرحلات اللاحقة