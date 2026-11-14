166 رحلة دولية تصل مطار الغردقة اليوم السبت

تشهد مدينة الغردقة حركة وصول سياحية نشطة، مع استقبال مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، 166 رحلة طيران دولية قادمة من المطارات الأوروبية والعالمية، تقل على متنها آلاف السائحين من جنسيات مختلفة لقضاء عطلاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

أوروبا تتصدر حركة الوصول السياحي

وأظهرت جداول تشغيل الرحلات الجوية بالمطار وصول 166 رحلة دولية على مدار اليوم، وسط تنوع الأسواق السياحية الوافدة، مع استمرار الدور البارز للدول الأوروبية باعتبارها أحد أهم مصادر السياحة المتجهة إلى الغردقة.

تدفق مستمر إلى منتجعات البحر الأحمر

ويتزامن وصول الرحلات مع استمرار النشاط السياحي بالمدينة، حيث تتواصل حركة استقبال السائحين يوميًا للاستمتاع بالشواطئ والمقومات الطبيعية والأنشطة الترفيهية والبحرية التي تشتهر بها الغردقة.

وتعكس معدلات الوصول المسجلة استمرار الإقبال على المقصد السياحي المصري، ومواصلة منتجعات البحر الأحمر جذب السائحين من مختلف الجنسيات.