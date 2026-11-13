نائب محافظ البحر الأحمر تستعرض تجربتها في العمل العام والقيادة النسائية خلال ملتقى دولي بالغردقة

شاركت السيدة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، في الجلسة النقاشية ضمن فعاليات ملتقى القيادات النسائية (Female Leadership Retreat)، الذي تستضيفه مدينة الغردقة تحت شعار «الكشف عن قوتك» (Unveiling Your Power)، بمنتجع كاليميرا بليند باراديس، بمشاركة نخبة من القيادات النسائية من مختلف الدول والخلفيات المهنية.

ويُنظم الملتقى بالتعاون بين مجموعة ديرتور (DERTOUR Group) ومجموعة فنادق ومنتجعات بليند (Blend Hotels & Resorts)، ويجمع قيادات نسائية من مختلف البلدان لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه المرأة في مواقع القيادة، واستعراض التجارب الشخصية والمهنية الناجحة.

واستعرضت السيدة ماجدة حنا خلال الجلسة محطات من مسيرتها المهنية وتجربتها في العمل العام، وأبرز التحديات التي واجهتها، وكيفية التعامل معها، إلى جانب رؤيتها لمفهوم القيادة وأهمية الثقة بالنفس والإصرار في تحقيق الأهداف وتولي المسؤوليات.

كما تناولت رؤيتها لواقع ومستقبل القيادات النسائية في مصر، والفرص المتاحة أمام المرأة لتولي المناصب القيادية، والتحديات التي لا تزال تواجهها، خاصة في قطاعي السياحة والضيافة، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات وبناء العلاقات المهنية ودعم النساء لبعضهن البعض لفتح آفاق أوسع أمام مشاركتهن في مواقع صنع القرار.

وتعكس المشاركة حضور المرأة المصرية في المحافل المهنية الدولية، وتتيح عرض التجارب المصرية في العمل العام والإدارة المحلية، وإبراز دور القيادات النسائية في تحمل المسؤولية والمشاركة في قيادة المؤسسات ودعم مسارات التنمية.