قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر
محمد العدل: إنجازات حسام حسن ستضع علي ماهر تحت ضغط كبير
الزمالك يكشف تفاصيل جديدة بشأن شركة الكرة.. لا بيع للأصول ولا اتفاق مع مستثمرين حتى الآن
وزير الخزانة الأمريكي يهرب للإقامة في قاعدة عسكرية خوفًا على حياته
رئيس النواب يشارك في أعمال الاجتماع الثلاثي لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان
اليوم.. محاكمة المتهم بقتل أسرة النرجس بالتجمع.. وهذه عقوبته طبقا للقانون
غرامة تنتظر «شيكو بانزا» في الزمالك .. تحذير أخير قبل العودة إلى القاهرة
خبير مناخ يحذر: العالم يدفع فاتورة التغير المناخي.. والكوارث لم تعد مجرد تحذيرات
خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية
تراجع الدولار والريال السعودي وارتفاع اليورو.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء
هتافات ضد توتنهام تشعل أزمة مع صحفي.. شكوى رسمية ومطالب بمنعه من تغطية مباريات الفريق
ترامب يخطط لتحصين رجاله قبل مغادرته منصبه في 2029
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة 17 سيدة وفتاة.. تدريب بالغردقة للتوعية بالجرائم الإلكترونية ومواجهة الابتزاز

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

انطلقت بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر في الغردقة، فعاليات التدريب التوعوي «الوعي الرقمي ومواجهة الابتزاز الإلكتروني»، بمشاركة 17 سيدة وفتاة في اليوم الأول، وذلك ضمن برنامج يستمر ثلاثة أيام خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري، بهدف تعزيز قدرة المرأة على التعامل الآمن مع التحديات والمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.

وتُقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وفي إطار جهود فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة لنشر الوعي الرقمي وتعزيز قدرات المرأة والفتاة على حماية أنفسهن وأسرهن من الجرائم الإلكترونية.

وافتتحت الدكتورة مروى حمدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، فعاليات التدريب، مؤكدة أهمية التعلم المستمر وتنمية مهارات التعامل الواعي والآمن مع التطورات الرقمية، بما يساعد المرأة على إدراك المخاطر الإلكترونية وسبل الوقاية منها.

وشهد اليوم الأول محاضرتين متخصصتين؛ تناول خلالهما الدكتور ماجد جبر، المدرس بكلية السياحة والفنادق بجامعة الغردقة، مفهوم الجرائم الإلكترونية وأبرز أنواعها، فيما استعرضت الدكتورة يسر محمود، المعيدة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الغردقة، مفهوم الابتزاز الإلكتروني والفئات الأكثر عرضة للتعرض لهذه الجريمة.

ويتضمن البرنامج التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية وأساليب الوقاية منها، وآليات الحماية الرقمية، وحقوق ضحايا الابتزاز الإلكتروني، والإجراءات القانونية المتاحة وطرق الإبلاغ وطلب الدعم، إلى جانب إعداد مجموعة من السيدات لنقل المعرفة ونشر ثقافة الوعي الرقمي داخل مجتمعاتهن.

ويأتي التدريب ضمن جهود المجلس القومي للمرأة لدعم تمكين المرأة وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر المستحدثة، في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا واتساع نطاق التعاملات الرقمية.

الغردقة البحر الأحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة المجلس القومى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا

البرد بدأ والأمطار تقترب.. حالة الطقس من الأربعاء إلى السبت المقبل

موعد صرف مرتبات نوفمبر

قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات نوفمبر للموظفين

الذهب

هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء

حسام حسن ونجله

عمر حسام حسن يُثير الجدل برسالة مُثيرة بعد رحيل والده عن منتخب مصر.. ماذا قال؟

حوت ضخم

كائن بحري عملاق يثير الرعب والدهشة.. هل ظهر الحوت الأزرق في مياه مصر؟

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

محمد فاروق

عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

محمد خليل

أمين شباب الشعب الجمهوري: إدراج «مجلس مسلمي أوروبا» و35 كيانًا على قوائم الإرهاب ضربة لشبكات التمويل والتنظيم بالخارج

الدكتور مصطفى خليل

الإصلاح والنهضة: القرار المصري بإدراج مجلس مسلمي أوروبا على قوائم الإرهاب ضربة قوية لجماعة الإخوان

النائب أحمد خالد ممدوح

برلماني: الأمن الغذائي حق دستوري.. وتحسين إدارة الموارد ضرورة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

بالصور

طريقة عمل الكفتة المصرية في البيت مثل المحلات.. أسرار الطعم والتسوية

طريقة عمل الكفتة
طريقة عمل الكفتة
طريقة عمل الكفتة

طريقة عمل الفول بالأومليت في المنزل .. وصفة اقتصادية ومُشبعة

طريقة عمل الفول بالأومليت
طريقة عمل الفول بالأومليت
طريقة عمل الفول بالأومليت

بالصور .. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة سوداء في أحدث جلسة تصوير

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

6 تعديلات بسيطة تجعل الإفطار أكثر صحة .. تقليل الدهون والسعرات الحرارية

كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟
كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟
كم سعرة حرارية يحتوي عليها الإفطار الإنجليزي التقليدي؟

فيديو

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد