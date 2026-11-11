بمشاركة 17 سيدة وفتاة.. تدريب بالغردقة للتوعية بالجرائم الإلكترونية ومواجهة الابتزاز

انطلقت بمقر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر في الغردقة، فعاليات التدريب التوعوي «الوعي الرقمي ومواجهة الابتزاز الإلكتروني»، بمشاركة 17 سيدة وفتاة في اليوم الأول، وذلك ضمن برنامج يستمر ثلاثة أيام خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر الجاري، بهدف تعزيز قدرة المرأة على التعامل الآمن مع التحديات والمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.

وتُقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وفي إطار جهود فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة لنشر الوعي الرقمي وتعزيز قدرات المرأة والفتاة على حماية أنفسهن وأسرهن من الجرائم الإلكترونية.

وافتتحت الدكتورة مروى حمدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، فعاليات التدريب، مؤكدة أهمية التعلم المستمر وتنمية مهارات التعامل الواعي والآمن مع التطورات الرقمية، بما يساعد المرأة على إدراك المخاطر الإلكترونية وسبل الوقاية منها.

وشهد اليوم الأول محاضرتين متخصصتين؛ تناول خلالهما الدكتور ماجد جبر، المدرس بكلية السياحة والفنادق بجامعة الغردقة، مفهوم الجرائم الإلكترونية وأبرز أنواعها، فيما استعرضت الدكتورة يسر محمود، المعيدة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الغردقة، مفهوم الابتزاز الإلكتروني والفئات الأكثر عرضة للتعرض لهذه الجريمة.

ويتضمن البرنامج التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية وأساليب الوقاية منها، وآليات الحماية الرقمية، وحقوق ضحايا الابتزاز الإلكتروني، والإجراءات القانونية المتاحة وطرق الإبلاغ وطلب الدعم، إلى جانب إعداد مجموعة من السيدات لنقل المعرفة ونشر ثقافة الوعي الرقمي داخل مجتمعاتهن.

ويأتي التدريب ضمن جهود المجلس القومي للمرأة لدعم تمكين المرأة وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر المستحدثة، في ظل التطور المتسارع في التكنولوجيا واتساع نطاق التعاملات الرقمية.