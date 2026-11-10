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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

398 رحلة دولية في 3 أيام.. مطار الغردقة يستقبل آلاف السائحين من مختلف الجنسيات

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهد مطار الغردقة الدولي كثافة في حركة الرحلات السياحية الوافدة، بعدما استقبل 398 رحلة طيران دولية خلال 72 ساعة، على مدار أيام السبت والأحد والاثنين، قادمة من مطارات أوروبية ودولية، وعلى متنها آلاف السائحين من جنسيات مختلفة.

وتعكس أرقام الوصول استمرار تدفق الحركة السياحية إلى مدينة الغردقة، التي تواصل جذب السائحين من الأسواق الخارجية بفضل شواطئها الممتدة ومناخها المشمس وتنوع الأنشطة الترفيهية والبحرية التي تقدمها لزائريها.

وتأتي هذه الحركة الجوية بالتزامن مع نشاط ملحوظ في الفنادق والمنتجعات السياحية، التي تستقبل الوفود القادمة لقضاء العطلات، وسط إقبال على برامج الإقامة الشاطئية ورحلات الغوص والسنوركلينج والرحلات البحرية إلى الجزر والمحميات الطبيعية.

وتحافظ الغردقة على مكانتها بين أبرز المقاصد السياحية المصرية، مستفيدة من تنوع الأسواق المصدرة للسياحة إليها، إلى جانب ما تمتلكه من مقومات طبيعية وخدمات فندقية جعلتها وجهة مفضلة للسائحين الباحثين عن قضاء العطلات على ساحل البحر الأحمر.

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