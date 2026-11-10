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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يحتفل بتكريمه من أشرف زكي ويهدي الجائزة لوالده الراحل

تكريم محمد رمضان
تكريم محمد رمضان
يارا أمين

احتفل الفنان محمد رمضان بتكريمه من نقابة المهن التمثيلية، خلال حفل ختام الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، والذي كرمه خلاله الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس المهرجان، تقديرًا لمشواره الفني.

محمد رمضان يعلق على تكريمه من نقابة المهن التمثيلية

ونشر محمد رمضان مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وثّق من خلالها لحظات تكريمه، معربًا عن سعادته بهذا التقدير، ومشيرًا إلى أنه يمثل محطة مهمة في مشواره الفني.

وكتب محمد رمضان تعليقًا على الصور: «التاريخ سوف يذكر مين أول ممثل مصري يحصل على تكريم رسمي من نقابة المهن التمثيلية المصرية العريقة ومهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري.. سعدت وتشرفت جدًا بهذا التكريم، ولأنه في يوم سنوية أبويا الله يرحمه، أهديه هذا التكريم».

تفاصيل تكريم محمد رمضان في مهرجان نقابة المهن التمثيلية

وجاء تكريم محمد رمضان خلال حفل ختام الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، الذي أُقيم على مسرح تياترو الفردوس، بحضور عدد من الفنانين والمسرحيين وصناع الفن.

وشهد الحفل تكريم رمضان على يد الدكتور أشرف زكي، كما شارك الفنان في تقديم الجوائز للفائزين في المسابقة، التي تهدف إلى دعم المواهب الشابة وتشجيع التجارب المسرحية الجديدة.

وأُقيمت الدورة التاسعة من المهرجان تحت شعار «المسرح.. حياة للناس»، وشهدت مشاركة نحو 60 عرضًا مسرحيًا، بمشاركة قرابة 1500 فنان وفنانة وصانع مسرحي، في إطار دعم الحركة المسرحية المصرية وإتاحة الفرصة أمام المواهب الجديدة للظهور على خشبة المسرح.

كما تضمن المهرجان تكريم عدد من الفنانين تقديرًا لإسهاماتهم في الفن المصري، من بينهم فنانون راحلون، مثل يوسف عيد ومحمد فريد ونعيمة الصغير، إلى جانب عدد من الفنانين الذين تركوا بصمة في المسرح والدراما.

ويأتي تكريم محمد رمضان في إطار فعاليات المهرجان الذي يجمع بين الاحتفاء بالتجارب الفنية وتقدير أصحاب المشوار الفني، إلى جانب دعم الأجيال الجديدة من الفنانين والمسرحيين.

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