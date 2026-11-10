خبير يكشف تفاصيل الهوية الرقمية ومستقبل البنوك الإلكترونية في مصر

كشف إسلام ثروت، خبير الهوية الرقمية، أن البنك المركزي المصري يعمل على تنظيم منظومة الهوية الرقمية، التي تتيح للمواطنين إثبات هويتهم وإجراء المعاملات المصرفية إلكترونيًا دون الحاجة إلى تقديم البطاقة الشخصية في كل مرة.

وقال إسلام ثروت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن المنظومة تعتمد على تسجيل بيانات العملاء والتحقق من هويتهم عبر منصة إلكترونية، مع إخضاع البنوك والوكلاء المصرفيين لضوابط أمنية وتنظيمية يحددها البنك المركزي.

وأشار إلى أن التوسع في البنوك الرقمية سيسمح بإجراء المعاملات واستقبال التحويلات عن بُعد، بما يوفر الوقت ويقلل الزحام داخل الفروع.

تتطلب الحضور الشخصي

وتابع أن التحول الرقمي لا يعني اختفاء فروع البنوك أو الاستغناء عن الموظفين، إذ ستظل بعض الخدمات تتطلب الحضور الشخصي، بينما يمكن إنجاز معاملات أخرى إلكترونيًا.