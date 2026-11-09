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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: حزب المؤتمر خلف الدولة والرئيس السيسي.. والتحول الرقمي أولوية المرحلة المقبلة

النائب أحمد خالد ممدوح
النائب أحمد خالد ممدوح
حسن رضوان

أكد النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأمين العام لحزب المؤتمر، اعتزازه بالثقة التي منحه إياها النائب الدكتور السعيد غنيم، رئيس الحزب، وقيادات حزب المؤتمر، بتكليفه بتولي مسؤولية الأمانة العامة، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة وتحديًا يتطلب بذل أقصى الجهود لتطوير الأداء الحزبي وتعزيز حضوره السياسي والجماهيري خلال المرحلة المقبلة.

ثقة قيادة الحزب مسؤولية كبيرة وتحدٍ يستوجب العمل

وقال أحمد خالد ممدوح، إن توليه منصب الأمين العام لحزب المؤتمر يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة، خاصة أنه يُعد من أصغر الأمناء العموم للأحزاب الكبيرة الممثلة تحت قبة البرلمان، وهو ما يجعله أكثر حرصًا على إثبات قدرته على تحمل المسؤولية وتحقيق تطلعات الحزب وقياداته وأعضائه.

وأضاف أنه يتعهد بأن يكون على قدر هذه الثقة والتكليف، وأن يعمل بروح الفريق الواحد مع رئيس الحزب وقياداته وكافة أماناته التنظيمية، من أجل تحقيق نقلة نوعية في آليات العمل الحزبي، وتطوير الأداء المؤسسي والتنظيمي بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية وتحدياتها.

انتشار الحزب بالمحافظات والتواصل المباشر مع المواطنين

وأوضح الأمين العام لحزب المؤتمر أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على توسيع نطاق انتشار الحزب في مختلف المحافظات، واستكمال التشكيلات التنظيمية، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، بما يضمن التعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم والعمل على تبني مبادرات واقعية تسهم في تحسين جودة حياتهم.

وشدد على أن دور الأحزاب لا يجب أن يقتصر على الحضور السياسي أو المشاركة في الفعاليات، وإنما يمتد إلى التفاعل الحقيقي مع الشارع، وتقديم مبادرات مجتمعية وخدمية وتوعوية يشعر المواطن بأثرها المباشر، بما يعزز الثقة في العمل الحزبي ويجعل الحزب أكثر قربًا من المواطنين.

مبادرات حقيقية لبناء الوعي وتحسين حياة المواطنين

وأشار ممدوح إلى أن الحزب يستهدف خلال الفترة المقبلة إطلاق وتطوير مبادرات فعلية وحقيقية تستهدف تحسين حياة المواطنين، بالتوازي مع الاهتمام بملفات التثقيف السياسي وبناء الوعي، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة في العمل العام، وإعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في صناعة القرار.

وأكد أن بناء الوعي يمثل أحد المحاور الأساسية للعمل الحزبي، خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم، وهو ما يتطلب تعزيز التواصل مع المواطنين وتقديم خطاب سياسي وتوعوي قادر على التعامل مع التحديات الراهنة.

التحول الرقمي والتكنولوجيا في مقدمة أولويات الحزب

ولفت الأمين العام لحزب المؤتمر إلى أن مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي ستكون من الأولويات الرئيسية للحزب خلال المرحلة المقبلة، من خلال تطوير أدوات وآليات العمل التنظيمي والإداري، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في التواصل مع الأعضاء والجماهير، وتحديث أساليب إدارة الأمانات واللجان النوعية، بما يرفع كفاءة الأداء ويسرع وتيرة الإنجاز.

حزب المؤتمر خلف الدولة المصرية والرئيس السيسي

واختتم أحمد خالد ممدوح بالتأكيد على أن جميع تنظيمات وأمانات حزب المؤتمر تقف خلف الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، وتدعم جهود الدولة في الحفاظ على استقرارها واستكمال مسيرة التنمية والبناء، مشددًا على أن الحزب سيعمل خلال المرحلة المقبلة على ترجمة هذا الموقف إلى عمل سياسي ومجتمعي وتوعوي فعال، من خلال التواصل مع المواطنين، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتطوير الأداء التنظيمي في مختلف المحافظات.

مجلس الشيوخ لجنة الثقافة السعيد غنيم

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