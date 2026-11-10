«المدارس الخضراء.. الترشيد منهج حياة».. ندوتان للتوعية البيئية بمدرستين في الغردقة

شهدت مدرستا الأحياء للتعليم الأساسي والأحياء الثانوية المشتركة بمدينة الغردقة تنفيذ ندوتين للتوعية البيئية تحت شعار «المدارس الخضراء.. الترشيد منهج حياة»، استهدفتا تعريف الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتحويل الحفاظ على الموارد الطبيعية إلى سلوك يومي داخل المدرسة وخارجها.

ونفذت إدارة الإعلام والتثقيف البيئي بالإدارة العامة لشئون البيئة الندوتين، تحت رعاية الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، ضمن خطة التوعية البيئية بالمحافظة، وتحديدًا محور التربية والتعليم والأزهر الشريف.

الترشيد يبدأ من السلوك اليومي

وتناولت الندوتان أهمية الاستخدام الرشيد للمياه والطاقة، والعلاقة المتبادلة بينهما، مع توضيح دور كل فرد في الحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من إهدارها من خلال ممارسات بسيطة تتحول إلى عادات يومية.

وركزت الرسائل التوعوية على أن ترشيد الاستهلاك لا يقتصر على التوجيهات النظرية، وإنما يتطلب تطبيقًا عمليًا في الحياة اليومية، سواء داخل الفصول الدراسية أو المنازل أو مختلف المؤسسات.

بوسترات توعوية بمشاركة الطلاب

وشارك الطلاب في تعليق البوسترات الإرشادية والتوعوية داخل المدرستين، بعد الاستماع إلى شرح لمضمون الرسائل التي تتضمنها، بهدف تعزيز فهمهم للسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالحفاظ على البيئة، وربط المعلومات التي تلقوها بممارسات يمكن تطبيقها بصورة يومية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود محافظة البحر الأحمر لنشر الثقافة البيئية بين الطلاب، وتنمية وعي الأجيال الجديدة بأهمية حماية الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها، بما يدعم مسارات الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.